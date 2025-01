Trump firma un decreto contro la valuta digitale della Federal Reserve: cosa prevede

MeteoWeb

Donald Trump ha vietato per decreto alla Federal Reserve di sviluppare una valuta digitale, un’idea che la banca centrale non ha mai realmente avanzato. Il nuovo decreto proibisce “la creazione, l’emissione o la promozione di una moneta digitale da parte di una banca centrale” e ordina di “porre fine” a tutti i lavori intrapresi per realizzare questa possibilità.

