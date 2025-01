Trump firma un ordine esecutivo per riformare la FEMA: nuove misure per migliorare la gestione delle emergenze

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che avvia una revisione della Federal Emergency Management Agency (FEMA), l’agenzia federale responsabile della gestione delle emergenze. La decisione arriva in seguito alle critiche per la risposta della FEMA a disastri recenti, come l’uragano Helena e gli incendi in California. L’obiettivo dichiarato dell’ordine è quello di migliorare drasticamente l’efficacia, le priorità e le competenze dell’agenzia. Trump ha evidenziato che, nonostante l’agenzia abbia stanziato quasi 30 miliardi di dollari l’anno per aiuti ai disastri negli ultimi 3 anni, molti americani vulnerabili sono rimasti senza il supporto necessario. Inoltre, il presidente ha denunciato presunti episodi di parzialità politica all’interno della FEMA.

L’ordine istituisce un Consiglio di revisione composto da 20 esperti, co-presieduto dai segretari della Sicurezza interna e della Difesa, con il compito di proporre miglioramenti strutturali. Trump ha criticato la gestione delle risorse da parte della FEMA, accusandola di aver speso oltre un miliardo di dollari per accogliere immigrati clandestini, distogliendo fondi dalla sua missione principale.

Con questa iniziativa, Trump punta a rafforzare la resilienza nazionale e garantire una risposta più efficiente alle emergenze future.

