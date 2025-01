Trump riaccende l’interesse su TikTok: Microsoft torna in lizza per l’acquisizione

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lunedì ai giornalisti che Microsoft è in trattativa per l’acquisizione di TikTok e che vorrebbe vedere una “guerra di offerte” per l’app. Microsoft ha rifiutato di commentare. TikTok e ByteDance non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. I colloqui riportati segnano la seconda volta che Microsoft è stata in lizza per l’acquisizione di TikTok. Durante il suo primo mandato, Trump aveva ordinato a TikTok di separare la sua versione statunitense da ByteDance, adducendo problemi di sicurezza nazionale.

Microsoft emerse come uno dei principali offerenti nel 2020, ma le trattative fallirono e la spinta al disinvestimento di Trump è terminata pochi mesi dopo, quando ha lasciato l’incarico. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha definito quell’accordo “la cosa più strana a cui abbia mai lavorato. Il governo statunitense aveva una serie di requisiti particolari e poi è sparito”, ha dichiarato nel 2021. E’ quanto riferito da Reuters.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.