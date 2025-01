Trump insiste: “mi piacerebbe il Canada come 51° stato USA”

MeteoWeb

Donald Trump insiste nel dire di volere l’annessione del Canada come 51° stato degli USA, continuando, allo stesso tempo, a minacciare una guerra commerciale con il vicino settentrionale. “Mi piacerebbe molto vedere il Canada diventare il 51° stato – ha detto parlando in North Carolina – se questo dovesse succedere, i cittadini canadesi avrebbero enormi tagli fiscali, perché ora sono super tassati“. Trump ha anche sostenuto che all’interno degli USA i canadesi, che a differenza degli americani hanno un servizio sanitario pubblico, avrebbero “una migliore assistenza sanitaria”.

“Loro sono veramente pessimi con noi per il commercio, storicamente il Canada è stato molto, molto cattivo e ingiusto con noi per il commercio, così vediamo cosa succederà“, ha aggiunto riferendosi alla possibilità di un accordo per scongiurare i dazi del 25% che lui ha minacciato di imporre a Messico e Canada dal primo febbraio.

