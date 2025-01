Trump giura come 47° presidente degli USA: cosa ha detto su clima, scienza e vaccini | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Donald Trump ha giurato come 47° presidente degli Stati Uniti. Subito dopo aver giurato nelle mani del giudice della Corte Suprema, John Roberts, il neo presidente ha stretto la mano a Joe Biden. Durante la cerimonia, che per questioni meteorologiche si è tenuta nella Rotonda del Campidoglio, Trump ha giurato su due bibbie, una personale – la stessa che usò per il suo primo giuramento nel 2017 – e un’altra appartenuta ad Abraham Lincoln e che venne usata dal 16° presidente degli Stati Uniti per il giuramento nel 1861. “Giuro solennemente che svolgerò fedelmente l’incarico di Presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”, ha affermato Trump davanti al capo della Corte Suprema.

“L’età dell’oro dell’America inizia proprio ora”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso inaugurale, durante il quale ha promesso di “mettere l’America al primo posto”. Durante il suo intervento, Trump ha ringraziato i diversi ex presidenti presenti, tra cui Joe Biden. “Da oggi in poi, il nostro Paese prospererà e sarà di nuovo rispettato in tutto il mondo. Tutte le nazioni ci invidieranno e non ci lasceremo più sfruttare”, ha aggiunto.

Sicurezza, giustizia e sovranità

“La nostra sovranità sarà reclamata, la nostra sicurezza sarà restaurata, la giustizia sarà di nuovo bilanciata”, continua Trump. “Sicurezza, giustizia e sovranità torneranno nelle nostre mani”. “Il maligno, violento e ingiusto uso del dipartimento della giustizia come un’arma politica finirà – ha aggiunto – e la nostra principale priorità sarà di creare una nazione orgogliosa, prospera e libera”.

Il passaggio di testimone

“Il nostro governo affronta oggi una crisi di fiducia. Per molti anni un establishment radicale e corrotto ha estratto potere e ricchezza dai nostri cittadini, i pilastri della nostra società lasciati rotti e mai riparati. Ora abbiamo un governo che non riesce nemmeno a gestire una semplice crisi interna, mentre continua a inciampare in una continua lista di eventi catastrofici all’estero. Fallisce nella protezione dei nostri fantastici cittadini rispettosi delle regole, proteggendo invece pericolosi criminali, di cui molti usciti da prigioni e istituti psichiatrici entrati illegalmente nel nostro Paese da tutto il mondo – ha continuato – Abbiamo un governo che ha dato fondi illimitati per la difesa di confini stranieri, ma si rifiuta di difendere i confini americani, e, ancora più importante, la sua gente”.

Usa, Trump: “dichiarerò emergenza energetica, trivelleremo, baby, trivelleremo”

“La crisi dell’inflazione è stata causata da una spesa eccessiva e dall’aumento dei prezzi dell’energia, per questo oggi dichiaro un’emergenza energetica e noi trivelleremo, baby, trivelleremo”. E’ quanto ha detto Donald Trump citando lo slogan elettorale ‘drill, baby, drill”. “Noi faremo abbassare i prezzi, riempiremo di nuovo le nostre riserve strategiche ed esporteremo energia americana in tutto il mondo”, ha aggiunto, affermando che “saremo di nuovo una nazione ricca l’oro liquido sotto i nostri piedi aiuteranno ad applicare le mie azioni”.

“Oggi metteremo fine al Green New Deal e revocheremo l’obbligo delle auto elettriche e salveremo la nostra industria automobilistica mantenendo il mio sacro impegno con i grandi lavoratori del settore automobilistico”, ha detto ancora, concludendo che “potremo comprare l’auto che vogliamo”.

Il Canale di Panama e il Golfo del Messico

Gli Stati Uniti “si riprenderanno” il Canale di Panama. E’ la conferma di Donald Trump, ricordando che il Canale venne “stupidamente” dato a Panama nonostante gli Stati Uniti per realizzarlo avessero speso più soldi di quanti ne avessero mai spesi in un progetto prima di allora, Trump ha parlato di “regalo stupido che non avrebbe mai dovuto essere fatto e la promessa di Panama nei nostri confronti non è stata mantenuta”, aggiungendo che “lo scopo del nostro accordo e lo spirito del nostro trattato sono stati totalmente violati”. Le navi americane, anche quelle della Marina, “non sono state trattate equamente“, ma “soprattutto – ha scandito Trump – la Cina sta gestendo il Canale di Panama e noi non l’abbiamo dato alla Cina”.

“Cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America”.

I dazi

“Invece di tassare i cittadini, imporremo dazi a Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini. Per questo obiettivo, stiamo istituendo l’External Revenue Service per raccogliere tutti dazi”, riferendosi ad una versione estera dell’Irs, il Fisco americano. Questo porterà “una quantità massiccia di denaro” nelle casse dello Stato “proveniente da Paesi stranieri”.

“Espanderemo nostri territori, nostra bandiera su Marte”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso di “espandere i territori” americani durante il suo mandato, annunciando che la bandiera a stelle e strisce sventolerà su Marte. “Perseguiremo il nostro destino manifesto nelle stelle, lanciando astronauti americani per piantare (la bandiera a, ndr) stelle e strisce sul pianeta Marte”, ha affermato.

Le guerre

“Noi misureremo i nostri successi e non solo sulle battaglie che vinciamo ma anche sulle guerre a cui metteremo fine, guerre, forse cosa più importante, in cui non siamo mai entrati”. Il riferimento è alle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. “La mia più orgogliosa eredità sarà quella di pacificatore e unificatore, questo è quello che voglio essere”, ha poi aggiunto. Nonostante questo impegno di pace dichiarato, Trump ha affermato l’intenzione di costruire “l’esercito più forte che abbiate mai visto”. “Come nel 2017, noi di nuovo costruiremo l’esercito più forte che il mondo abbia mai visto”, ha ribadito.

L’accordo di Parigi sul clima

Il Presidente Donald Trump ha annunciato l’intenzione degli Stati Uniti di ritirarsi per la seconda volta dall’Accordo sul clima di Parigi. Lo si apprende da un documento diffuso dalla Casa Bianca.

Altri annunci

Infine altri due passaggi: “ci saranno solo due generi: uomini e donne. Stop a discorsi su razza e genere”. Sul Covid: “riassumerò chi è stato licenziato per aver violato le regole dei vaccini anti-Covid”.

