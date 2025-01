Trump-Putin, in via di definizione un incontro: svelato il tema

MeteoWeb

E’ in via di definizione un incontro tra Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Nel corso di un evento, il presidente USA eletto ha detto che lo zar “vuole incontrarmi” e “stiamo organizzando” un incontro. “Il presidente Putin vuole vedermi. Lo ha detto anche pubblicamente e dobbiamo mettere fine a quella guerra, che è un pasticcio sanguinoso”, ha messo in evidenza il tycoon. Il presidente russo Vladimir Putin è “aperto” a contatti con il futuro presidente Usa Donald Trump, e “non ci sono condizioni preliminari” per l’avvio di un dialogo. E’ quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.

La Corte suprema americana ha intanto bocciato la richiesta del presidente eletto Donald Trump di bloccare la sentenza di condanna per il caso di New York relativo alla pornostar Stormy Daniels, attesa per oggi alle 15:30 ora italiana. Quattro dei saggi hanno votato contro il via libera alla sentenza. Per Trump la decisione della Corte suprema, presa con cinque voti a favore e quattro contrari, è una sconfitta che arriva a pochi giorni dal suo giuramento. Il presidente eletto Usa aveva chiesto il blocco della sentenza sostenendo che sarebbe stata una distrazione per la sua squadra di transizione.

Il messaggio di Trump

“Apprezzo il tempo e lo sforzo della Corte suprema nel cercare di rimediare alla grande ingiustizia che mi è stata fatta: per il bene e la santità della presidenza, farò appello contro questo caso e sono fiducioso che la giustizia prevarrà”. E’ quanto riferito dal presidente americano eletto Donald Trump sul suo social Truth. “I patetici e morenti resti di questa caccia alla streghe contro di me non ci distrarranno”, assicura Trump.

La Corte d’appello dell’11° Circuito spiana la strada alla pubblicazione del rapporto del procuratore speciale americano Jack Smith sul 6 gennaio 2021 e sugli sforzi di Donald Trump di capovolgere il risultato delle elezioni del 2020. I tempi della pubblicazione non sono ancora noti e il presidente Usa eletto ha ancora la possibilità di presentare appello contro la decisione.

