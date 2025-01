Tumore alla prostata, un appuntamento a Milano sulla terapia mirata

MeteoWeb

Il tumore della prostata è la neoplasia più frequente nella popolazione maschile in Italia. Una percentuale pari o superiore all’84% degli uomini con carcinoma prostatico resistente alla castrazione può manifestare metastasi al momento della diagnosi1. La sopravvivenza a cinque anni in questi casi rimane bassa, con bisogni clinici finora insoddisfatti. “Olaparib, terapia mirata capostipite della classe dei PARP inibitori, in combinazione con una terapia ormonale di nuova generazione, in prima linea ha dimostrato di tenere sotto controllo la malattia in maniera efficace.

Per approfondire le prospettive offerte dalla terapia mirata nel trattamento del tumore della prostata, martedì 28 gennaio alle 11.30 a Milano (Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti 2, Sala Terrazzo), è prevista una conferenza stampa con gli interventi, fra gli altri, di Giuseppe Procopio (Direttore Programma Prostata ed Oncologia Medica Genitourinaria Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano) e Orazio Caffo (Direttore Oncologia all’Ospedale Santa Chiara di Trento)”.

