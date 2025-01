Tumore al seno, i risultati e il futuro dalla Breast Unit dell’AOU Dulbecco

MeteoWeb

L’AOU Dulbecco nel caso di un sospetto diagnostico, attraverso la Breast Unit che coordina le attività distribuite sui diversi presidi dell’Azienda, garantisce alle donne la tempestiva presa in carico delle stesse ed il successivo accompagnamento in tutte le fasi del processo diagnostico e terapeutico, sia medico che chirurgico. “Nel trattamento del tumore della mammella – sottolinea il Commissario Straordinario Simona Carbone – i dati degli ultimi due anni certificano la piena puntualità del lavoro della nostra Breast Unit: nel 2023 le pazienti operate di tumore della mammella sono state 243 e nel 2024 sono state 321, con la percentuale di interventi effettuati entro 30 giorni dalla visita salita alla quasi totalità”. I nuovi casi di neoplasie maligne della mammella, diagnosticati nel 2024, da Radiologi Interventisti e Chirurghi Senologi unitamente agli Anatomopatologi, sono stati 366. Di questi, 321 nuovi casi di patologia tumorale, sono stati sottoposti direttamente ad intervento di ONCOPLASTICA, da una equipe combinata composta da chirurgo oncologo e chirurgo plastico. Altri 45 nuovi casi di tumore maligno diagnosticati nel 2024 sono stati inviati, su indicazione della Oncologia Senologica della Breast Unit, a chemioterapia neoadiuvante, nel tentativo di ridurre criticamente le dimensioni delle neoplasie avanzate giunte alla nostra osservazione.

Spesso questa strategia ha portato a risultati sorprendenti con riduzione critica della patologia e talvolta alla sua totale scomparsa, evidenziata all’esame istologico definitivo, dopo la successiva mastectomia, dove non si evidenziano cellule tumorali residue alla chemioterapia. I trattamenti adiuvanti vengono completati presso la struttura di Radioterapia del Pugliese, struttura performante per numeri di casi trattati, efficienza tecnologica e professionale. Tutti i pazienti entrati nel circuito Breast Unit vengono immediatamente accolti da una equipe di supporto formata dalla psico oncologa, che supporta la fondamentale sfera psicologica, dal case manager che accompagna nel percorso organizzativo degli esami strumentali le pazienti, dalla fisioterapista che, già dal giorno dell’intervento, mobilizza l’articolazione scapolo omerale ed esegue quando necessario manipolazioni di linfodrenaggio, dalle infermiere dedicate alla senologia, dall’ingegnere biomedico che aiuta l’informatizzazione del sistema, dalle dietiste.

A fine percorso le donne vengono dimesse con una attestazione che riassume tutte le procedure eseguite e il calendario delle visite di follow up presso le strutture della Breast Unit. Le pazienti affette da neoplasia della mammella, seguite in Breast Unit, accedono direttamente alla prenotazione degli esami successivi di controllo attraverso l’agenda interna. Questo percorso, già attivo da anni, mira ad evitare qualsiasi forma di ritardo degli esami di controllo necessari per un follow up programmato nelle patologie oncologiche.

“E’ importante che le donne conoscano l’efficienza del nostro servizio – sottolinea il Coordinatore della Breast Unit, dottor Franco Abbonante – perché vi si affidino con consapevolezza, già a partire dall’eventuale sospetto. Sentiamo di offrire le migliori garanzie già dalla prima presa in carico, anche attraverso meccanismi e percorsi precisi e condivisi: è importante che si sappia che i medici di medicina generale, gli specialisti, i centri screening ai quali ogni donna può rivolgersi per la comparsa di una sintomatologia senologica possono contattare direttamente la Breast Unit. Quello che si è saputo creare in questi primi cinque anni di vita della Breast Unit riempie di orgoglio i componenti il gruppo multidisciplinare” dichiara il coordinatore clinico Francesco Abbonante. L’utenza ha dimostrato di apprezzare il progetto con l’incremento di richieste di procedure e con il “fiume” di persone che ha partecipato alle passeggiate in rosa organizzate dalla Breast Unit.

