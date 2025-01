Turchia, le alture di Rize sommerse dalla neve | VIDEO

MeteoWeb

Le abbondanti nevicate sulle alture di Rize, in Turchia, hanno bloccato l’accesso a 67 centri abitati, causando disagi significativi. Secondo l’amministrazione provinciale, le aree più colpite sono quelle di İkizdere, Çayeli e Çamlıhemşin. Attualmente, 72 operatori con 32 mezzi sono impegnati nel ripristino della viabilità in 39 località. Tuttavia, in alcune aree, gli interventi inizieranno solo al termine delle precipitazioni.

Turchia, Çayeli sommersa dalla neve

