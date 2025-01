Ucraina a rischio carenza di gas: richieste importazioni d’emergenza

MeteoWeb

L’Ucraina dovrà importare ingenti quantità di gas per soddisfare le esigenze nazionali “in caso di emergenza”. Lo ha sottolineato Sergiy Makogon, ex-amministratore delegato di Gtsou, l’operatore di trasmissione energetica ucraino, secondo cui il volume di gas nelle strutture di stoccaggio del Paese è sceso quasi al limite critico del 10%. “Le nostre strutture di stoccaggio si stanno gradualmente ma senza dubbio avvicinando al livello di riempimento del 10%”, ha spiegato Makogon, aggiungendo che ciò ridurrebbe i possibili prelievi a 60 milioni di metri cubi al giorno. “Ciò significherà che non saremo in grado di soddisfare la domanda di gas tramite impianti di produzione e di gas sotterranei e dovremo importare gas in caso di emergenza”, ha aggiunto.

Makogon spiega che le strutture di stoccaggio erano piene circa al 20% un anno fa e tra il 22 e il 23% nello stesso periodo nel 2023. La produzione giornaliera di gas non può soddisfare tutte le esigenze dell’Ucraina in inverno.

