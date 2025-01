Ucraina, Trump aperto ad ulteriori sanzioni contro la Russia

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso l’imposizione di ulteriori sanzioni alla Russia, in vista del terzo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. Interrogato sull’ipotesi di ulteriori sanzioni alla Russia qualora Vladimir Putin non dovesse sedersi al tavolo delle trattative, riporta la CNN, Trump ha risposto: “Sembra probabile“. “Stiamo parlando con Zelensky. Parleremo molto presto con il presidente Putin e vedremo cosa, come accadrà“, ha detto Trump, criticando l’Unione Europea per non aver speso abbastanza per aiutare a difendere l’Ucraina. Trump ha anche confermato di aver discusso della guerra durante una recente telefonata con il presidente cinese Xi Jinping: “Ha un sacco di potere, come noi. Ho detto che dovreste risolvere la questione“. “Zelensky vorrebbe la pace“, ha concluso Trump, “ma per ballare il tango ci vogliono due persone. Vedremo cosa succederà“.

