Uketsu, lo scrittore mascherato che racconta disagi e inquietudini, alla conquista del mondo

Uketsu è uno scrittore mascherato, dedito al mondo dell’horror e dell’inquietudine, non ha volto, né voce, né nome completo. Il suo personaggio è nato su YouTube circa 6 anni fa in un canale dedicato che ora marcia verso i 2 milioni di iscritti e i 200 milioni di visualizzazioni. Il suo volto è una maschera che sembra fatta di cartapesta; la sua voce è alterata per risultare strana e un po’ stridula; il suo nome è uno pseudonimo che si può tradurre, in maniera grossolana, come ‘buco della pioggia’. Ora, dal Giappone, Uketsu è pronto a conquistare il mondo.

Il suo stile

All’inizio pubblicava video brevi, d’impatto, caratterizzati da un’atmosfera dark. I suoi racconti, tra il letterario e il reale, traslavano l’attualità nella sua vita personale, tra routine noiose e una vita sociale condizionata da fenomeni globali come il Covid. In questi anni, ha raccontato i maggiori problemi del Giappone, mettendo a nudo le contraddizioni della politica e della società contemporanea, sempre più succube del consumismo. Uno dei suoi successi su YouTube, “The Strange House” (una casa dalla strana planimetria che diventa prigione) è diventato un vero film che, in Giappone, per incassi, è andato molto bene.

In una delle sue ultime interviste, davanti ai giornalisti stranieri, Uketsu ha spiegato che una delle ragioni del suo successo sta nel riuscire “a mettere tutti a disagio”. L’obiettivo è quello di creare uno smottamento sotto i piedi di chi guarda e di chi legge, di togliere certezze e di portare le persone ‘out of the box’. Il suo libro d’esordio, ‘Strange Pictures’ è ora sbarcato in 30 Paesi e, secondo il suo editore, ha già venduto globalmente più di 1,5 milioni di copie.

Il suo stile è molto particolare perché unisce parole e immagini, descrizioni e indizi visivi che servono per risolvere ‘il caso’, tra giallo e horror, senza risparmiare particolari raccapriccianti e disturbanti. Il merito di Uketsu è quello di aver portato nella letteratura elementi che di solito si trovano nei manga, nei videogiochi e nei video pubblicati su piattaforme come Twitch e YouTube.

La sua missione

Ai giornalisti, Uketsu ha spiegato che la sua missione è rendere le opere accessibili anche a chi non ama leggere, a chi si spaventa di fronte alla presunta pesantezza della parola scritta e alle tante pagine che compongono molte opere, passate come odierne.

