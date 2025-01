Un passo avanti nella medicina rigenerativa: il bioreattore che coltiva cellule staminali pluripotenti indotte umane

MeteoWeb

Nel cuore della ricerca biomedica, le cellule staminali pluripotenti indotte umane (hiPSC) emergono come uno degli strumenti più promettenti per lo sviluppo di trattamenti per malattie neurodegenerative, disturbi del sistema immunitario, e molte altre condizioni gravi. Tuttavia, la produzione di grandi volumi di queste cellule rappresenta una sfida significativa. Recentemente, un team di ricercatori del Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC di Würzburg, in Germania, ha sviluppato una soluzione innovativa che potrebbe rivoluzionare la produzione di hiPSC: un bioreattore automatizzato per la coltura a lungo termine di queste cellule.

La promessa delle cellule staminali pluripotenti

Le cellule staminali pluripotenti, in particolare le hiPSC, sono cellule che hanno la capacità di svilupparsi in quasi tutti i tipi di cellule del corpo umano, dalla pelle al cuore, dal sangue al cervello. Derivate da cellule adulte, come quelle del tessuto connettivo, le hiPSC offrono un enorme vantaggio rispetto alle tradizionali cellule staminali embrionali, poiché non sollevano problemi etici legati all’utilizzo di embrioni. Inoltre, la loro versatilità le rende ideali per creare modelli cellulari personalizzati per studi farmacologici, come nel caso dei test sui farmaci mirati a trattare specifiche patologie del paziente.

La capacità di produrre una quantità adeguata di queste cellule in modo costante e standardizzato è fondamentale per alimentare la ricerca e la produzione di terapie avanzate. Tuttavia, le attuali metodologie di coltivazione delle hiPSC sono lente, costose e difficili da scalare. È qui che il nuovo bioreattore sviluppato dal Fraunhofer ISC entra in gioco.

Il bioreattore del Fraunhofer ISC: un’innovazione nella coltura delle cellule

Il bioreattore ideato dal team del Fraunhofer ISC è progettato per automatizzare e ottimizzare la coltura delle hiPSC in un ambiente altamente controllato. Questo sistema non solo riduce l’intervento umano, ma garantisce anche la qualità e la riproducibilità delle colture su larga scala. Un aspetto cruciale della tecnologia è la gestione della sospensione cellulare, che avviene grazie all’uso di una girante, un agitatore che mescola, aerizza e trasferisce calore e massa all’interno del bioreattore, creando condizioni ideali per la crescita delle cellule.

Thomas Schwarz, scienziato del Fraunhofer TLC-RT, ha sottolineato: “Ci concentriamo sul bene delle cellule e abbiamo progettato e costruito tutti i componenti del nostro bioreattore con questo in mente.” La girante, infatti, è progettata con parametri ottimali per minimizzare le forze di taglio che potrebbero danneggiare le cellule durante il processo di agitazione. Utilizzando sofisticate simulazioni al computer, i ricercatori sono riusciti a perfezionare il design della girante e dei parametri di processo, ottenendo così un ambiente perfetto per la crescita delle hiPSC.

Automatizzazione e intelligenza artificiale per migliorare la coltura

Un altro punto di forza del bioreattore è la completa automatizzazione del processo di coltivazione. Quattro valvole collegate tra loro formano un circuito di fluido che trasporta tutte le soluzioni necessarie, come il terreno di coltura, mantenendo l’ambiente sterile e sicuro. Questa automazione non solo ottimizza l’efficienza, ma riduce anche il rischio di contaminazioni e variabilità, fattori che possono influire negativamente sulla qualità delle colture cellulari.

Il sistema include anche un microscopio sviluppato appositamente per monitorare le colture in tempo reale. Questo microscopio non è solo uno strumento di osservazione passiva: “Può essere utilizzato per monitorare automaticamente le condizioni del terreno di coltura e della sospensione cellulare per verificare la presenza di agglomerazione indesiderata,” spiega Schwarz. Le agglomerazioni, che si verificano quando le cellule si uniscono in masse, sono problematiche perché ostacolano il corretto sviluppo delle colture. La capacità di rilevare e correggere queste problematiche in tempo reale è un passo avanti significativo nella tecnologia delle colture cellulari.

Inoltre, l’intelligenza artificiale (AI) viene sfruttata per il conteggio delle cellule. Durante il processo di coltivazione, una rete neurale analizza la geometria delle cellule per fornire una stima precisa del numero di cellule presenti nel bioreattore. Questo approccio avanzato consente un monitoraggio continuo e una gestione ottimale delle colture.

Un design modulare e scalabile

Un altro aspetto che distingue il bioreattore sviluppato dal Fraunhofer ISC è la sua struttura modulare. Questo design consente agli utenti di espandere facilmente il sistema per aggiungere nuove funzioni o adattarlo a diverse esigenze di ricerca. “Il nostro sistema modulare può essere ampliato con funzioni aggiuntive e si distingue per la sua flessibilità e l’elevato grado di automazione,” afferma Schwarz. Ciò significa che il bioreattore non è solo utile per la coltura di hiPSC, ma può essere adattato per la coltura di altri tipi di cellule o tessuti, aumentando la sua versatilità.

Inoltre, il bioreattore è progettato per funzionare in un circuito chiuso, con la sostituzione automatica dei componenti del fluido, riducendo ulteriormente il rischio di contaminazione e garantendo una qualità costante delle colture. Questo sistema è particolarmente utile per la produzione su larga scala di cellule staminali, un aspetto cruciale per il successo delle terapie avanzate.

Un prototipo che coltiva per tre mesi senza ridurre il potenziale di differenziazione

Uno degli obiettivi principali dei ricercatori era dimostrare che il bioreattore potesse coltivare le cellule per un periodo prolungato senza compromettere il loro potenziale di differenziazione. E i risultati sono stati sorprendenti: il prototipo del bioreattore è stato utilizzato per coltivare le hiPSC per un periodo di tre mesi, senza alcuna perdita del loro potenziale di differenziazione. Questo significa che le cellule rimangono “vitali” e pronte per essere utilizzate in studi successivi, come la differenziazione in altri tipi di cellule specializzate.

Questo successo è un passo importante per la ricerca sulle hiPSC, che potrebbero essere utilizzate per sviluppare trattamenti per una vasta gamma di malattie, come il morbo di Alzheimer, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e le malattie cardiache. Con il bioreattore, i ricercatori hanno creato una soluzione che consente di coltivare queste cellule in modo più efficiente e a lungo termine, superando una delle principali sfide nella ricerca sulle cellule staminali.

Conclusioni e prospettive future

Il bioreattore sviluppato dal Fraunhofer ISC rappresenta una pietra miliare nella ricerca sulle cellule staminali pluripotenti e nel campo delle terapie rigenerative. La possibilità di coltivare le hiPSC in modo automatizzato e scalabile offre nuove opportunità per la ricerca farmaceutica, la medicina personalizzata e la terapia cellulare. Con il sistema modulare, la capacità di integrare nuove funzioni e l’uso dell’intelligenza artificiale, questo bioreattore ha il potenziale per trasformare il trattamento delle malattie e aprire la strada a terapie innovative che potrebbero cambiare la vita dei pazienti.

In un futuro non troppo lontano, la tecnologia sviluppata dal Fraunhofer potrebbe diventare una risorsa fondamentale per accelerare lo sviluppo di nuovi trattamenti, garantendo nel contempo una produzione sostenibile e su larga scala delle cellule staminali pluripotenti. Il passo successivo per i ricercatori sarà perfezionare ulteriormente il bioreattore, con l’obiettivo di ottimizzare ogni fase del processo e garantire che le cellule possano essere utilizzate in modo sicuro ed efficace per trattamenti clinici avanzati.

