Un quarto degli adolescenti di Denver vive in condizioni di senzatetto

MeteoWeb

Uno studio pubblicato oggi su Pediatrics ha fornito una valutazione completa della condizione di senzatetto tra i giovani di Denver, in Colorado. I risultati evidenziano una realtà preoccupante: nel 2021, circa il 25% degli adolescenti della città ha sperimentato la condizione di senzatetto o insicurezza abitativa, con un incremento dei tassi di senzatetto che si registra ogni anno dal 2017.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Colorado, guidati da Josh Barocas, MD, e dal residente Matthew Westfall, MD, entrambi dell’University of Colorado Anschutz Medical Campus. I due studiosi, insieme al team, hanno combinato diverse fonti di dati riguardanti giovani tra i 14 e i 17 anni nella città di Denver per stimare il numero totale di giovani senza fissa dimora, considerando anche quelli che non sono raggiunti dai servizi di supporto.

Questa analisi ha rivelato che la prevalenza dei giovani senza fissa dimora a Denver è significativamente più alta rispetto alle stime precedenti. “La condizione di senzatetto per i giovani è definita in modo ampio e varia a seconda delle diverse agenzie federali e statali“, ha spiegato Barocas, professore associato presso la facoltà di medicina dell’Università del Colorado e autore senior dello studio. “Il nostro numero può sembrare incredibilmente alto, ma è probabile che sia una rappresentazione accurata. La definizione di senzatetto comprende più che essere per strada o in rifugi.”

L’importanza dello studio sta nel fatto che i ricercatori hanno collaborato con agenzie statali e altri gruppi di ricerca per applicare una metodologia consolidata che, per la prima volta, è stata impiegata in questo contesto per esaminare la condizione di senzatetto giovanile. Il lavoro dimostra la gravità del problema, che potrebbe essere sottovalutato se non vengono considerati tutti i giovani che non sono formalmente registrati o che non hanno accesso ai servizi.

Concludendo, lo studio solleva preoccupazioni significative sulle crescenti difficoltà economiche e sociali che colpiscono le giovani generazioni, suggerendo la necessità di interventi urgenti per affrontare la questione dell’insicurezza abitativa tra gli adolescenti di Denver e di altre città degli Stati Uniti.

