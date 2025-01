Un raro momento di calma al Cratere di Nord Est dell’Etna | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il 31 dicembre 2024, il Cratere di Nord Est dell’Etna ha mostrato un aspetto poco comune, regalando a chi era sul posto una giornata di meteo straordinariamente tranquillo. Un contrasto con il carattere solitamente turbolento del vulcano, noto per le sue eruzioni e venti intensi. Le foto e i video scattati durante questa giornata raccontano di un paesaggio avvolto in una quiete inaspettata, con pochissimo vento e nuvole sparse che permettevano una visibilità perfetta.

Condizioni meteo eccezionali

La giornata di ieri si è distinta per l’assenza di vento forte, un fenomeno raro per l’Etna, che è normalmente caratterizzato da correnti d’aria intense e frequenti cambiamenti meteo. Le nuvole, seppur presenti, erano leggere e non ostacolavano la vista. Il cielo limpido ha offerto un panorama unico, con il cratere che emergeva in tutta la sua maestosità, senza il solito manto di nebbia che spesso lo avvolge. Un’atmosfera ideale per i fotografi e per chi desiderava documentare il vulcano in un momento di tranquillità.

Un paesaggio spettacolare

Le immagini scattate hanno catturato non solo la calma che regnava al cratere, ma anche i dettagli più affascinanti del paesaggio circostante. La lava nera che si distendeva sul terreno, le fumarole che emergevano timidamente e la luce del sole che si rifletteva sulle rocce vulcaniche hanno reso ogni scatto un momento di rara bellezza. La tranquillità del meteo, unita alla maestosità della montagna, ha creato uno scenario da sogno per chi ha avuto l’opportunità di documentarlo.

Un contrasto con la solita potenza dell’Etna

L’Etna, noto per la sua attività eruttiva, ha fatto da sfondo a una giornata che sembrava quasi surreale, considerando la potenza del vulcano e la solita intensità dei suoi fenomeni atmosferici. La calma di ieri rappresenta un’eccezione rispetto alla normale esperienza sul vulcano, dove l’attività è spesso più intensa e il vento e le nuvole sono un compagno costante. Questo raro momento di serenità ha permesso di osservare il cratere da una prospettiva completamente diversa, lontana dalle scene di esplosioni e scosse che spesso caratterizzano il vulcano.

Nonostante l’apparente tranquillità, l’Etna rimane uno dei vulcani più attivi al mondo. Tuttavia, la giornata di ieri è stata un’occasione unica per osservare la montagna da un altro punto di vista, lontano dai fenomeni più noti e spettacolari. Le immagini e i video catturati sono testimoni di una calma rara, ma anche della forza e maestosità di un vulcano che continua a far parte della storia naturale della Sicilia.









