Un tampone nasale per diagnosticare l’asma nei bambini

Un team di scienziati dell’Università di Pittsburgh ha sviluppato un innovativo tampone nasale pediatrico che potrebbe rivoluzionare la diagnosi dell’asma nei bambini, identificando con maggiore precisione il tipo di asma presente. Lo studio, pubblicato sul Journal of American Medical Association, è stato guidato da Juan Celedo’n, Molin Yue e Kristina Gaietto, e si propone di facilitare un approccio non invasivo per determinare il tipo di asma nei pazienti più giovani.

Secondo gli esperti, questo strumento potrebbe supportare i medici nel prescrivere trattamenti più mirati e adeguati, aprendo la strada a scoperte importanti per i tipi di asma che fino ad oggi sono stati più difficili da diagnosticare. L’asma è una delle malattie croniche più diffuse nell’infanzia, e la sua gestione precisa è complicata dalla diversità dei vari endotipi, che rispondono in modo eterogeneo ai trattamenti. Come sottolinea Celedo’n: “L’asma rappresenta la malattia cronica più comune dell’infanzia, e sembra associata a notevoli sproporzioni in base alla provenienza etnica. I vari endotipi, guidati da diverse cellule immunitarie, rispondono in modo disomogeneo ai trattamenti. Per tale ragione la diagnosi accurata dell’endotipo responsabile della malattia è fondamentale“.

Nel contesto di questa ricerca, i ricercatori hanno raccolto campioni nasali da 459 giovani pazienti, in gran parte portoricani e afroamericani. Questi gruppi etnici presentano tassi di asma significativamente più alti rispetto alla popolazione caucasica non ispanica, e sono anche a maggior rischio di complicanze gravi. I risultati dello studio suggeriscono che un miglioramento nella diagnostica potrebbe ridurre il rischio di mortalità per queste comunità.

Oggi, per comprendere l’endotipo specifico di asma, vengono effettuate analisi genetiche su campioni di tessuti polmonari prelevati tramite broncoscopia, una procedura invasiva che richiede anestesia generale. In alternativa, esistono test del sangue, ma questi non raggiungono la perfezione diagnostica. Il tampone nasale, invece, offre una soluzione più rapida, economica e meno invasiva, senza compromettere la precisione dei risultati.

“Ci sono ancora moltissimi interrogativi irrisolti in relazione all’asma pediatrica“, commenta Gustavo Matute-Bello, direttore ad interim della Divisione di malattie polmonari presso il National Heart, Lung, and Blood Institute. “La possibilità di raccogliere informazioni sui percorsi biologici che svolgono un ruolo nell’asma potrebbe aiutarci ad aprire la strada a trattamenti e terapie personalizzati, pensati anche e soprattutto per le comunità minoritarie“.

Lo studio potrebbe segnare un passo fondamentale nella ricerca sull’asma, con il potenziale di migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti pediatrici e di aprire nuove prospettive nella medicina personalizzata.

