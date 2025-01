Un unico Paese per USA, Canada, Groenlandia e Panama? Il precedente

MeteoWeb

Le ultime dichiarazioni di Donald Trump rispetto Canada, Groenlandia e Panama, hanno risvegliato l’interesse per un antico progetto in cui davvero questi territori erano tutti inglobati in un’unica amministrazione. Si tratta del progetto “Technate of America“, che è stato teorizzato nel secolo scorso anche se non è mai stato realmente realizzato. Il progetto “Technate of America“, infatti, nasce – come dice il nome stesso – dal movimento tecnocratico, un’ideologia sociopolitica nata negli Stati Uniti e in Canada nei primi decenni del XX secolo.

Il movimento tecnocratico si sviluppò in risposta alle crisi economiche e sociali dell’epoca, in particolare la Grande Depressione. La sua base teorica risiedeva nell’idea che una società potesse essere gestita più efficacemente da esperti scientifici e tecnici anziché da politici e imprenditori.

Uno dei pionieri del movimento fu Howard Scott, un ingegnere e pensatore sociale che, insieme ad altri intellettuali, formò il “Technical Alliance” nel 1918. Questo gruppo di esperti iniziò a elaborare una visione dettagliata di una società basata sulla gestione razionale delle risorse attraverso l’applicazione della scienza e della tecnologia.

La Nascita del progetto “Technate of America”

Negli anni ’30, il movimento tecnocratico acquisì popolarità grazie al lavoro dell’organizzazione Technocracy Inc., fondata nel 1933. Fu in questo contesto che nacque l’idea del “Technate of America“, un modello per una nuova forma di governance basata sull’amministrazione scientifica dell’intero continente nordamericano, compresa la Groenlandia e una parte dell’America Latina. Il termine “Technate” indica una regione amministrativa governata secondo principi tecnocratici, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso delle risorse e migliorare il benessere della popolazione.

Il Technate of America era concepito come una struttura autarchica che copriva Stati Uniti, Canada, Messico, e tanti altri Paesi Centro-Americani, compresa Cuba, parte di Colombia e Venezuela, tutti i Caraibi, eliminando i confini politici tradizionali. In questo sistema, le decisioni non sarebbero state prese da politici eletti, ma da tecnocrati qualificati, selezionati sulla base delle loro competenze scientifiche e tecniche.

Principi fondamentali

Il Technate of America si basava su alcuni principi chiave:

Energia come unità di misura: La produzione e la distribuzione delle risorse sarebbero state monitorate utilizzando l’energia come unità di misura, sostituendo il denaro tradizionale con un sistema di “certificati energetici”. Pianificazione centralizzata: Tutte le attività economiche e sociali sarebbero state pianificate centralmente per garantire efficienza e sostenibilità. Eliminazione delle classi sociali: Un sistema tecnocratico avrebbe abolito le disparità sociali ed economiche, creando una società egualitaria basata sul merito e sulle competenze. Decentramento decisionale: Nonostante la pianificazione centrale, il Technate promuoveva il decentramento operativo, permettendo ai vari settori di gestire autonomamente le operazioni quotidiane.

Evoluzione del progetto

Negli anni ’30 e ’40, il movimento tecnocratico e il progetto Technate suscitarono sia entusiasmo che critiche. La promessa di una società scientificamente organizzata attirò molti sostenitori, specialmente tra coloro che avevano perso fiducia nei sistemi politici ed economici tradizionali durante la Grande Depressione.

Tuttavia, il progetto fu anche oggetto di pesanti critiche. I detrattori sottolineavano l’eccessivo ottimismo nei confronti della scienza e della tecnologia, il rischio di concentrazione del potere nelle mani di un’élite tecnocratica e la mancanza di meccanismi democratici. Inoltre, la complessità del sistema proposto rendeva difficile la sua attuazione pratica.

Declino del novimento

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’inizio della Guerra Fredda, l’interesse per il Technate of America diminuì significativamente. L’emergere del keynesianismo e del welfare state offrì soluzioni alternative ai problemi economici e sociali, relegando il movimento tecnocratico ai margini del dibattito politico.

Nonostante ciò, alcune idee del Technate continuarono a influenzare il pensiero moderno, specialmente nei campi della sostenibilità, dell’economia circolare e della gestione delle risorse.

Il Technate nell’era digitale

Con l’avvento dell’era digitale, il concetto di un Technate ha acquisito nuova rilevanza. L’automazione, l’intelligenza artificiale e i big data hanno reso più praticabile l’idea di una società gestita scientificamente. Alcuni esperti hanno suggerito che i principi tecnocratici potrebbero essere applicati per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la disuguaglianza economica e la gestione delle risorse naturali.

Inoltre, l’interesse per sistemi di governance alternativi è cresciuto in risposta alle crescenti critiche verso la democrazia rappresentativa e il capitalismo neoliberista. Tuttavia, permangono molte delle critiche originarie, in particolare il rischio di autoritarismo e l’alienazione dei cittadini.

Il Technate of America rappresenta un capitolo affascinante nella storia delle idee politiche e sociali. Sebbene il progetto non sia mai stato realizzato, il suo impatto continua a essere percepito nei dibattiti contemporanei su tecnologia, sostenibilità e governance. Mentre ci addentriamo in un futuro sempre più interconnesso e tecnologico, le domande sollevate dal movimento tecnocratico rimangono più pertinenti che mai: come possiamo utilizzare la scienza e la tecnologia per creare una società più equa, sostenibile ed efficiente?

