Un’Epifania speciale: le befane in moto regalano magia e speranza ai bambini dell’IRCCS Policlinico San Donato

MeteoWeb

Anche quest’anno, il giorno dell’Epifania, le befane in moto hanno regalato un sorriso ai bimbi ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato), portando un pizzico di magia e speranza a chi sta affrontando un periodo difficile in ospedale. Le befane, coloratissime nei loro vestiti sgargianti, hanno fatto il loro ingresso in ospedale, sorprendendo i piccoli pazienti e i loro familiari e distribuendo dolciumi, regali e tanta allegria, trasformando un giorno qualsiasi in un momento speciale di gioia e solidarietà.

Questa iniziativa, che rientra tra i progetti sostenuti da GSD Foundation ETS e che si ripete ormai da diversi anni, è organizzata da Motoclub VRR, un gruppo di motociclisti appassionati che hanno deciso di dedicare la loro passione per le moto alla causa dei più piccoli, regalando loro un’esperienza indimenticabile. Il gesto di solidarietà ha avuto un grande impatto non solo sui bambini, ma anche sul personale sanitario che ha potuto vedere il sorriso sui volti dei pazienti e delle loro famiglie.

“È un piccolo gesto che fa una grande differenza – ha dichiarato Daniele Ursetta, presidente di Motoclub VRR – Oggi abbiamo visto tanti bimbi sorridere, il regalo più bello che possiamo ricevere da chi sta combattendo una battaglia quotidiana per la propria salute. Vorrei ringraziare tutte le persone che ogni anno collaborano con noi per realizzare questa importante iniziativa e, in particolare, GSD Foundation ETS che ci consente di vivere questa esperienza speciale che ci scalda il cuore e riempie di gioia. Ogni anno ormai questa tradizione è diventata molto importante per tutti i nostri soci: è la benzina nei nostri motori“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.