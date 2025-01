Unesco e OMM lanciano l’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai

MeteoWeb

L’Unesco e l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) hanno lanciato ufficialmente l’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai il 21 gennaio 2025, segnando una pietra miliare cruciale negli sforzi globali per proteggere queste torri idriche essenziali che forniscono acqua dolce a oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo. Numerose attività ed eventi durante l’anno cercheranno di aumentare la consapevolezza globale sul ruolo critico dei ghiacciai nel sistema climatico e nel ciclo idrologico, affrontando le sfide urgenti poste dall’accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai.

Oltre 275.000 ghiacciai in tutto il mondo coprono circa 700.000km². I ghiacciai e le lastre di ghiaccio immagazzinano circa il 70% dell’acqua dolce globale. Tuttavia, queste formazioni di ghiaccio si stanno rapidamente ritirando a causa del cambiamento climatico. La conservazione di queste risorse cruciali è essenziale non solo per la sostenibilità ambientale, ma anche per la stabilità economica e la salvaguardia dei servizi culturali e dei mezzi di sussistenza.

Il Segretario Generale dell’OMM Celeste Saulo ha dichiarato: “l’OMM ha recentemente confermato che il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato e ha lanciato ripetuti allarmi rossi sullo stato del nostro clima, compreso il ritiro dei ghiacciai. Nel 2023, i ghiacciai hanno subito la più grande perdita di massa nei cinque decenni di registrazione. È stato il secondo anno consecutivo in cui tutte le regioni del mondo con ghiacciai hanno registrato una perdita di ghiaccio. Lo scioglimento dei ghiacci e dei Ghiacciai minaccia la sicurezza idrica a lungo termine per molti milioni di persone. Questo anno internazionale deve essere un campanello d’allarme per il mondo”.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai nel dicembre 2022 e ha istituito il 21 marzo come Giornata Mondiale annuale per i Ghiacciai. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza del ruolo vitale che ghiacciai, neve e ghiaccio svolgono nel sistema climatico e nel ciclo idrologico, nonché degli impatti di vasta portata del rapido scioglimento dei Ghiacciai e del loro impatto sulle economie e sulle comunità.

L’Unesco e l’OMM sono alla guida dell’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai e coordineranno gli sforzi internazionali sostenuti da oltre 75 organizzazioni internazionali e 35 Paesi. L’OMM ha ospitato l’evento di lancio presso la sua sede il21 gennaio. “Siamo fiduciosi che questa iniziativa mobiliterà la comunità globale, ispirerà l’azione e guiderà le politiche e le soluzioni necessarie per proteggere queste risorse naturali inestimabili”, ha dichiarato Bahodur Sheralizoda, Presidente del Comitato per la Protezione Ambientale del Tagikistan, che ha contribuito alla dichiarazione dell’Anno.

Diverse aree critiche

L’iniziativa si concentra su diverse aree critiche: espandere i sistemi di monitoraggio globale dei ghiacciai per migliorare la raccolta e l’analisi dei dati; sviluppare sistemi di allerta precoce per i rischi legati ai ghiacciai; promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche nelle regioni che dipendono dai ghiacciai; preservare il patrimonio culturale e le conoscenze tradizionali legate agli ambienti glaciali; coinvolgere i giovani negli sforzi di conservazione dei ghiacciai e nell’azione per il clima.

L’importanza dei ghiacciai

I ghiacciai sono spesso definiti le “torri d’acqua del mondo”, perché i bacini fluviali con sorgenti nelle montagne forniscono acqua dolce a oltre la metà dell’umanità, anche nella regione dell’Himalaya-Hindu Kush e dell’Altopiano del Tibet, nota come Terzo Polo.

Lo scioglimento dei ghiacciai, della neve e del ghiaccio si traduce in un aumento a breve termine di frane, valanghe, inondazioni e siccità e in una minaccia a lungo termine per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico di miliardi di persone.

Più di 2 miliardi di persone si affidano alla neve e al ghiaccio delle montagne per rifornire i loro fiumi, laghi e acque sotterranee, per sostenere gli ecosistemi, l’agricoltura, l’energia, l’industria e l’acqua potabile. Tutto questo è ora a rischio, poiché il riscaldamento globale provoca un rapido ritiro dei ghiacciai, inondazioni da sfogo dei laghi glaciali, siccità da neve, perdita di ghiaccio marino, innalzamento del livello del mare, scongelamento del permafrost e incendi selvaggi”, ha detto Carolina Adler della Mountain Research Initiative è l’altra co-Presidente.

Secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, si prevede che i ghiacciai continueranno a diminuire in quasi tutte le regioni del mondo per tutto il XXI secolo. Il ritiro dei ghiacciai di montagna altera anche la disponibilità e la qualità dell’acqua a valle, con implicazioni per gli ecosistemi acquatici e per molti settori come l’agricoltura e l’energia idroelettrica.

Patrimonio scientifico e generazioni future

I ghiacciai contengono archivi insostituibili della storia umana, ambientale e climatica, conservando registrazioni cruciali del passato della Terra all’interno del loro ghiaccio antico. Queste capsule del tempo congelate forniscono agli scienziati dati inestimabili sui modelli climatici storici, sulla composizione dell’atmosfera e persino sull’attività umana nell’arco di migliaia di anni. La loro scomparsa minaccia non solo la sicurezza idrica, ma anche la perdita di ecosistemi e biodiversità unici che si sono evoluti in questi ambienti specializzati.

Per le popolazioni indigene di Asia, America Latina, Pacifico e Africa orientale, i ghiacciai rivestono un profondo significato culturale e spirituale, essendo spesso considerati spazi sacri e dimore di divinità. La perdita di queste formazioni di ghiaccio significherebbe la scomparsa irreversibile di siti centrali per il patrimonio culturale e le pratiche spirituali, riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

