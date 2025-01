Un uomo e il suo cane cadono nel lago ghiacciato: le immagini shock dal drone | VIDEO

MeteoWeb

Brutta disavventura per un uomo e il suo cane caduti in un lago ghiacciato a Wellesley, nel Massachusetts (USA). È successo domenica 12 gennaio. Le operazioni di salvataggio sono state riprese nel video a corredo dell’articolo. Il filmato da un drone mostra i soccorritori in muta che tirano fuori l’uomo fradicio da un buco nel ghiaccio accanto a una barca nel Lago Waban, per poi tornare indietro per prendere il cane, di nome Tommy, che abbaiava e si dibatteva. Il video mostra un gran numero di soccorritori del Wellesley College, che si trova sulla riva del Lago Waban. Il Dipartimento di Polizia della scuola ha preso parte al salvataggio sul ghiaccio.

Sia l’uomo che il cane erano in buone condizioni di salute, secondo la Polizia di Wellesley. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al Newton-Wellesley Hospital, mentre il cane è stato trasportato da una volante della Polizia presso una clinica veterinaria locale, dove è stato curato per ipotermia.

“È più sicuro tenere i cani al guinzaglio quando si cammina vicino a specchi d’acqua durante i mesi invernali, anche se si tratta di un’area che consente ai cani di essere condotti sotto controllo vocale”, ha affermato Jenny Smith, agente di controllo degli animali di Wellesley, osservando che i cani vengono spesso attirati sul ghiaccio dagli uccelli che ci stanno sopra.

