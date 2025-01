Uragano pazzesco su Saturno: un fenomeno senza precedenti | FOTO

MeteoWeb

Tra le meraviglie del nostro sistema solare, l’uragano che avvolge il polo nord di Saturno è uno dei fenomeni più affascinanti mai osservati. Questa straordinaria tempesta, catturata in immagini mozzafiato dalla sonda Cassini, ha suscitato stupore per le sue caratteristiche uniche e per le domande che pone alla comunità scientifica. Con un diametro complessivo che supera i 14.000 chilometri per lato, questo ciclone esagonale potrebbe contenere ben quattro pianeti delle dimensioni della Terra al suo interno, sottolineando l’immensità di ciò che avviene su Saturno.

La forma geometrica perfettamente esagonale dell’uragano, visibile solo in immagini a larga scala, è un enigma irrisolto. Si ritiene che il “jet stream” polare, un sistema di correnti d’aria ad alta quota, sia il responsabile di questa configurazione così precisa. Fenomeni simili, seppur meno marcati, si verificano anche sulla Terra, ma nulla si avvicina alla complessità e alla perfezione geometrica di questo evento alieno. Ciò che lo rende ancora più affascinante è la sua stabilità: mentre gli uragani terrestri si spostano e si dissolvono, questo rimane ancorato al polo nord di Saturno da tempi ignoti.

L’occhio dell’uragano stesso è di dimensioni impressionanti: con un diametro di oltre 2.000 chilometri, è più di venti volte più grande degli occhi degli uragani terrestri. Le nubi che circondano questa regione centrale si muovono a velocità straordinarie, raggiungendo i 540 chilometri orari. Le immagini a colori naturali catturate da Cassini mettono in evidenza dettagli incredibili, mostrando nubi cumuliformi più alte che brillano sotto la luce del sole e proiettano ombre sulle nubi più basse sottostanti. Una visione così precisa di un fenomeno extraterrestre è un tributo alle capacità tecnologiche della sonda Cassini.

Questo uragano è stato osservato per la prima volta in dettaglio solo nel novembre 2012, ma la sua storia rimane avvolta nel mistero. Quando la sonda Voyager catturò le prime immagini del polo nord di Saturno nel 1981, l’inverno boreale aveva già calato un velo di oscurità sulla regione. Solo decenni dopo, Cassini è riuscita a immortalare il polo illuminato dal sole, rivelando l’immensità e la complessità della tempesta.

Oltre alle sue dimensioni, una delle caratteristiche più sorprendenti di questo uragano è la sua immobilità. A differenza degli uragani terrestri, che si spostano e cambiano intensità, questo ciclone sembra rimanere saldo intorno al polo nord, imperterrito dalle dinamiche atmosferiche che lo circondano. Questa stabilità suggerisce che potrebbe essere attivo da secoli, se non da millenni.

L’immagine catturata da oltre 400.000 chilometri di distanza è una delle testimonianze più straordinarie lasciate dalla missione Cassini. Ci invita a riflettere sull’enorme complessità dell’atmosfera di Saturno e sui meccanismi ancora poco compresi che governano il nostro sistema solare. Questo uragano non è solo un fenomeno meteorologico, ma un enigma cosmico che continua a sfidare la nostra comprensione dell’universo.

