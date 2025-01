USA, il Dipartimento dell’agricoltura ordina la rimozione di riferimenti al cambiamento climatico dai siti web pubblici

MeteoWeb

Il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti ha ordinato ai funzionari dell’agenzia di esaminare e rimuovere contenuti relativi al cambiamento climatico dai suoi siti web pubblici, secondo e-mail interne ottenute da ABC News. La direttiva ordina ai gestori dei siti web di identificare, archiviare o non pubblicare materiali che menzionano il cambiamento climatico entro “non oltre la chiusura delle attività di venerdì”, secondo le e-mail. In un’e-mail inviata giovedì 30 gennaio, il direttore delle comunicazioni digitali dell’USDA Peter Rhee ha descritto in dettaglio il processo, richiedendo al personale di “identificare e archiviare o non pubblicare tutte le landing page incentrate sul cambiamento climatico” e di tracciare i contenuti correlati in un foglio di calcolo Excel allegato per la revisione. “OC esaminerà i materiali inviati e prenderà decisioni sui passaggi successivi“, ha scritto Rhee, riferendosi all’Office of Communications del Dipartimento.

Un’e-mail separata inviata ai gestori dei siti web dell’Agricultural Research Service (ARS) ha sottolineato l’urgenza della richiesta. “USDA e ARS OC ti chiedono di attenerti alle istruzioni di seguito fornite dall’Office of Communications dell’USDA“, si legge nell’e-mail, che ordinava allo staff dell’ARS di inviare la propria verifica dei contenuti entro le 15:00 ET di venerdì per rispettare la scadenza del Dipartimento.

Secondo il foglio di calcolo fornito ai gestori del sito Web e ottenuto da ABC News, i contenuti vengono classificati in tre livelli di urgenza. Le pagine dedicate interamente al cambiamento climatico sono contrassegnate come “Livello 1”, mentre quelle in cui una parte significativa del contenuto riguarda il cambiamento climatico sono etichettate come “Livello 2”. Le pagine in cui il cambiamento climatico viene menzionato di sfuggita ma non è l’obiettivo principale dovrebbero essere identificate come “Livello 3”, secondo il foglio di calcolo.

“Per ogni contenuto, includi il titolo, il collegamento e la tua raccomandazione su come il contenuto dovrebbe essere gestito“, si legge nell’e-mail.

Cambiamenti climatici e agricoltura

L’USDA è da tempo coinvolta nella ricerca sul clima e nello studio di come l’aumento delle temperature e i cambiamenti dei pattern meteorologici influenzino l’agricoltura. Il sito web del Dipartimento include ampie risorse sulla scienza del clima, il sequestro del carbonio e le strategie di adattamento per gli agricoltori.

Una pagina web dell’USDA pubblicata nel 2022 fornisce informazioni su “Adattamento ai cambiamenti climatici e USDA”. “Produttori, allevatori, proprietari terrieri forestali e comunità in tutto il Paese stanno affrontando le sfide poste dagli effetti dei cambiamenti climatici”, afferma la pagina web. “Alcuni di questi effetti sono familiari ma si verificano più frequentemente o intensamente, mentre altri sono nuovi e senza precedenti”.

La svolta di Trump sul clima

La direttiva per rimuovere i riferimenti ai cambiamenti climatici dai siti web segue gli ordini esecutivi del Presidente Donald Trump che invertono le principali politiche climatiche, che includono il ritiro dall’Accordo di Parigi sul clima, l’espansione della produzione di combustibili fossili, l’indebolimento delle protezioni ambientali e la revoca degli incentivi per i veicoli elettrici.

I critici avvertono che queste azioni accelereranno i cambiamenti climatici e danneggeranno in modo sproporzionato le comunità vulnerabili.

