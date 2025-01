USA, Doug Burgum confermato alla guida delle risorse naturali e dei parchi

MeteoWeb

Doug Burgum è stato confermato dal Senato degli Stati Uniti alla guida della gestione delle terre federali e dei parchi nazionali nell’amministrazione Trump. Ex governatore del North Dakota, è noto per i suoi legami con l’industria petrolifera ed è stato anche nominato capo del Consiglio nazionale dell’energia. Trump, che ha promesso un’espansione delle trivellazioni petrolifere, ha dichiarato un’“emergenza energetica” e revocato divieti di trivellazione, inclusi quelli in aree protette. Sebbene gli Stati Uniti siano già il maggior produttore mondiale di petrolio, l’amministrazione punta a rafforzare l’industria per aumentare le esportazioni e abbassare i costi energetici. A differenza di Trump, Burgum riconosce il cambiamento climatico e ha promosso iniziative per la neutralità carbonica nel North Dakota. La sua nomina è stata ben accolta dall’industria petrolifera, con l’American Petroleum Institute pronto a collaborare per ridurre le restrizioni sulle terre federali.

