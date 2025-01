USA, Grande Lago Salato a rischio: tagliare il 35% del consumo d’acqua per salvarlo

MeteoWeb

Il Grande Lago Salato, uno dei laghi più grandi del mondo, sta scomparendo a causa dell’uomo e per salvarlo è necessario ridurre l’irrigazione agricola. Situato nello Stato americano dello Utah, questo grande bacino lacustre ha perso più di 11,5 miliardi di metri cubi d’acqua negli ultimi tre decenni, abbassandosi al ritmo di 4 pollici all’anno. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Challenges, il declino rischia di compromettere non solo l’importante biodiversità del lago, ma anche la salute umana. Il 5% del letto del Grande Lago Salato è infatti costituito da particolato fine, che, se rilasciato in atmosfera, può causare una serie di problemi polmonari. Particolarmente problematica, secondo gli scienziati, è la presenza di metalli pesanti tossici, residui della storia mineraria della regione, della fusione e della raffinazione del petrolio.

Il Lago, inoltre, sostiene direttamente 9.000 posti di lavoro, generando 2,5 miliardi di dollari ogni anno, provenienti da attività ricreative, minerarie e dal commercio di gamberi.

“Il Lago ha un enorme significato ecologico, economico, culturale e spirituale per la regione e non solo”, ha dichiarato William Ripple, professore dell’Oregon State University, che ha guidato il nuovo studio. “Tutti questi valori sono in grave pericolo a causa del drammatico impoverimento del Lago negli ultimi decenni”.

Lo studio

Utilizzando i dati della Utah Division of Water Resources, gli autori hanno ricostruito il bilancio idrico del bacino del Grande Lago Salato nel periodo compreso tra il 1989 e il 2022. In media, gli apporti al Lago – sia afflussi fluviali che precipitazioni – durante il periodo di studio sono stati inferiori al consumo e all’evaporazione al ritmo di 382 milioni di metri cubi all’anno. Nonostante il bilancio idrico sia stato deficitario per gran parte degli ultimi 100 anni, le cifre sono nettamente peggiorate con il cambiamento climatico e la siccità.

“L’afflusso anomalo di neve durante gli anni ’80 e ’90 è servito a oscurare temporaneamente il declino a lungo termine dei livelli del lago, che nel 1987 ha raggiunto il livello più alto in oltre un secolo”, ha continuato Ripple. “Ma da allora è sceso in media di circa 10 centimetri all’anno”. Ad oggi, il 62% dell’acqua fluviale che alimenta il lago viene deviata per usi umani, in particolare per irrigare le colture di erba medica e fieno destinate al nutrimento del bestiame.

Le potenziali soluzioni

Per stabilizzare il lago e favorire il suo riempimento, secondo gli autori, è necessario ridurre del 35% il consumo di acqua da parte dell’uomo e limitare la produzione di foraggio per gli animali, stanziando risarcimenti per gli agricoltori e gli allevatori che dovranno affrontare perdite economiche.

“I ricavi derivanti dalla coltivazione di erba medica e fieno irrigato per l’alimentazione del bestiame nel bacino del Grande Lago Salato rappresentano meno dello 0,1% del prodotto interno lordo dello Utah”, ha aggiunto Ripple. “Ma le nostre potenziali soluzioni comporterebbero cambiamenti nello stile di vita di ben 20.000 agricoltori e allevatori del bacino”.

L’area del Grande Lago Salato, pertanto, è un esempio dei cambiamenti socioculturali che molte comunità in tutto il mondo stanno affrontando a causa del riscaldamento globale, che sta mandando in deficit molti bilanci idrici. “Gli aggiustamenti economici e culturali necessari sono significativi ma non insormontabili”, hanno concluso gli autori. “Con le giuste politiche e il sostegno pubblico, possiamo garantire un futuro sostenibile al Grande Lago Salato e creare un precedente per affrontare la scarsità d’acqua a livello globale”.

