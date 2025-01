USA, il 90% dei materiali delle turbine eoliche è riciclabile

MeteoWeb

Il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti (DOE) ha pubblicato un nuovo rapporto che rivela come il 90% dei materiali delle turbine eoliche sia già riciclabile utilizzando le infrastrutture esistenti, ma per affrontare il restante 10% è necessaria l’innovazione. Ecco perché la legge bipartisan sulle infrastrutture dell’amministrazione Biden ha stanziato oltre 20 milioni di dollari per sviluppare tecnologie che affrontano queste sfide. Secondo Jeff Marootian, vicesegretario assistente principale dell’Ufficio per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, “gli Stati Uniti hanno già la capacità di riciclare la maggior parte dei materiali delle turbine eoliche, quindi realizzare un’industria eolica nazionale completamente sostenibile è alla portata di tutti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.