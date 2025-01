USA, il meteo nelle zone agricole sconvolto dall’uomo: lo studio

MeteoWeb

I radicali cambiamenti nell’uso del suolo e nell’irrigazione della Corn Belt degli Stati Uniti, insieme all’influenza delle falde acquifere poco profonde della zona, hanno alterato in modo significativo i modelli di precipitazione in questa importante regione agricola. è quanto emerge da uno studio guidato dal National Center for Atmospheric Research e pubblicatosu PNAS. “Questa ricerca – ha affermato l’autore principale Zhe Zhang – mostra come le pratiche agricole possano modificare il clima regionale, con implicazioni per la sicurezza alimentare e idrica“. Lo studio si concentra sul “riciclo delle precipitazioni”, un processo per cui l’umidità rilasciata nell’atmosfera da piante, terreni, laghi ecc., ritorna nella stessa area sotto forma di pioggia.

La Corn Belt degli Stati Uniti si estende su una dozzina di stati nel Midwest e nelle Grandi Pianure, dall’Ohio a est al Nebraska a ovest. La superficie della zona, che in origine era un mix di praterie di erba alta e boschi prima dell’insediamento europeo, è ora caratterizzata da terreni coltivati con irrigazione estesa. Precedenti ricerche hanno dimostrato che la regione è diventata sempre più umida, con più precipitazioni.

Utilizzando tecniche avanzate di modellazione computerizzata, nel nuovo studio gli scienziati sono riusciti a determinare che l’agricoltura della regione della Corn Belt, combinata con le falde acquifere poco profonde, ha aumentato il rapporto di riciclo delle precipitazioni di quasi il 30%. Ciò ha significato un aumento notevole delle precipitazioni durante la stagione di crescita. Ad ogni modo, il ruolo del riciclo delle precipitazioni varia di mese in mese e di anno in anno, ha scoperto la ricerca. Raggiunge il picco nei mesi estivi con la maturazione del raccolto di mais e negli anni secchi quando arriva poca umidità da altre regioni.

Gli autori del nuovo studio volevano quantificare l’impatto del riciclo delle precipitazioni. Per analizzare i ruoli dell’agricoltura e delle falde acquifere poco profonde che sono una caratteristica naturale della regione, gli scienziati hanno confrontato simulazioni che includevano colture, irrigazione e falde acquifere con altre simulazioni che non includevano uno o più di questi fattori. Hanno eseguito i modelli presso l’NSF NCAR-Wyoming Supercomputing Center. I risultati hanno mostrato che il rapporto di riciclo delle precipitazioni, o frazione di precipitazioni cadute a seguito di processi locali, ha raggiunto il 18% a causa della combinazione di falde acquifere poco profonde che hanno portato umidità in superficie, coltivazione di piante di mais che hanno rilasciato umidità nell’atmosfera ed evaporazione dai sistemi di irrigazione. Senza tali fattori, la modellazione ha mostrato che il rapporto di riciclo delle precipitazioni sarebbe stato solo del 14%, ovvero circa il 29% in meno.

