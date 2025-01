USA, raro terremoto in New England: avvertito anche a Boston | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un raro terremoto ha scosso i grattacieli di Boston e gli edifici in molte aree della costa est degli Stati Uniti. Un terremoto di magnitudo 3.8 si è verificato questa mattina al largo della costa del New England. Il terremoto è stato localizzato a 10 chilometri a sud-est di York Harbor, in Maine e a circa 21 chilometri di profondità, ed è stato avvertito a Boston, Concord e Portsmouth, nel New Hampshire. Lo riportano i media americani, citando l’USGS. La scossa è stata di bassa intensità e non sembra aver prodotto danni, ma è stata avvertita da molte persone e ha generato paura, considerato che è un evento molto raro nella città del Massachusetts e nelle zone attorno.

L’epicentro è stato l’idilliaco porto di York nel Maine ma, secondo il servizio federale di rilevamento, potrebbe essere stato avvertito fino a Portland, sulla costa ovest.

