Vaiolo delle scimmie, dichiarata emergenza sanitaria in Sierra Leone

La Sierra Leone ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria dopo la conferma di due casi di vaiolo delle scimmie, come annunciato dal Ministro della Salute, Austin Demby. La decisione è stata presa in seguito alla legge sulla Salute pubblica, dopo che il secondo caso è stato identificato il 6 gennaio. Entrambi i pazienti, attualmente in cura a Freetown, non hanno avuto contatti recenti con animali infetti o altre persone malate.

Il governo ha spiegato che l’emergenza sanitaria consentirà di mobilitare risorse per contenere il contagio, prevenire ulteriori casi e fornire assistenza ai pazienti. Tra le misure previste, ci saranno un rafforzamento della sorveglianza e dei test alle frontiere, oltre al lancio di una campagna nazionale di sensibilizzazione per informare la popolazione sui rischi e le precauzioni.

L’Agenzia nazionale per la Salute pubblica ha utilizzato i social media per aggiornare i cittadini sulla situazione, sottolineando l’importanza di una risposta immediata per limitare la diffusione del virus.

