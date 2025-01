Vaiolo delle scimmie, il rapporto Oms: i luoghi più colpiti e nuovi casi 1b importati in Europa

MeteoWeb

L’epidemia di Mpox sostenuta dalla nuova variante, il clade 1b, continua. Il virus corre prevalentemente in 3 Paesi africani: la Repubblica democratica del Congo (2.464 casi nelle ultime 6 settimane), che rimane il Paese in assoluto più colpito con la circolazione di entrambi i sottocladi 1 e, nonostante molte province segnalino trend stabili, ha una situazione che “rimane preoccupante con una continua elevata circolazione del virus”; a seguire figurano Burundi e Uganda, che continuano a segnalare tra 100 e 200 nuovi casi settimanali, con una tendenza al ribasso, “probabilmente influenzata da un calo della sorveglianza e della segnalazione durante le festività di dicembre”. Si registrano poi nuovi casi di clade 1b correlati ai viaggi, per esempio in Europa, e in Paesi precedentemente non colpiti. E’ il quadro che emerge dall’ultimo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulla situazione epidemiologica del virus prima noto come vaiolo delle scimmie (e poi ribattezzato Mpox in chiave anti-stigma).

Il report copre il periodo dal 25 novembre 2024 al 5 gennaio 2025. “I recenti casi di Mpox associati ai viaggi – sottolinea l’Oms – evidenziano il rischio di trasmissione non rilevata nei Paesi, e mettono in luce la necessità di una sorveglianza rafforzata e di una segnalazione tempestiva per migliorare il monitoraggio globale e prevenire la diffusione internazionale” del patogeno. Fra i Paesi con casi di clade 1b di Mpox correlati direttamente o indirettamente a viaggi nelle aree colpite dell’Africa centrale c’è la Germania, che segnala il secondo episodio di importazione, il quale ha portato a una trasmissione domestica secondaria. Ma nel periodo considerato sono stati rilevati casi importati di clade 1b anche in altri Paesi Ue: Belgio e Francia (quest’ultima ha la segnalazione più recente, 7 gennaio). Anche la Cina segnala un’importazione di clade Ib. E il Kosovo segnala il suo primo caso di Mpox, ma le informazioni sul clade non sono ancora disponibili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.