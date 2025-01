Valanga sul Monte Bianco: travolto uno sciatore

MeteoWeb

Uno sciatore è stato travolto da una valanga al Colle del Gigante, sul versante italiano del Monte Bianco. È accaduto poco dopo le 13. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. All’arrivo dell’elicottero, con tecnici del Sav e medico a bordo, l’uomo, 50 anni, di nazionalità tedesca, era già stato estratto dalla massa nevosa. Lo sciatore è stato portato in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. A un primo esame, secondo i sanitari, le sue condizioni non sembrano gravi.

