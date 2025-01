Valanga sopra Trasquera: tre morti nel VCO

MeteoWeb

Cinque persone sono rimaste coinvolte in una valanga che si è verificata a Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola. Tre di loro, secondo quanto riferito dai soccorritori, sono morte. Le altre due verranno elitrasportate in ospedale. L’allarme è stato lanciato da uno scialpinista che ha visto la valanga colpire tre persone: non è ancora chiaro se si tratti di scialpinisti o di ciaspolatori. Sul posto stanno intervenendo l’elisoccorso del 118, proveniente da Borgosesia, e quello della Guardia di Finanza.

La valanga si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, cima di 2850 metri. L’area è al confine con la Svizzera. In corso le ricerche con l’Artva, l’apparecchio di ricerca in valanga. Nell’area delle Alpi Lepontine Nord, secondo il bollettino dell’Arpa, sopra ai 2100 metri di quota, il rischio valanghe era di livello 3, cioè ‘marcato’.

