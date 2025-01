Valanghe Valle d’Aosta: ancora allerta gialla sul nord-ovest della regione

MeteoWeb

Resta in vigore l’allerta gialla per pericolo valanghe sulla dorsale alpina della Valle d’Aosta. Nell’area che va dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per le valli del Monte Bianco e la zona del Gran San Bernardo, “gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) – si legge nel bollettino del Centro funzionale della Regione – saranno prevalentemente localizzati in zone non antropizzate, oppure potranno essere fenomeni già noti alla comunità, con un’elevata frequenza di accadimento. Non si escludono fenomeni di piccole dimensioni che possano comunque interferire con le infrastrutture“. Inoltre fino a domattina è atteso “vento forte in montagna con foehn nelle valli“. Il bollettino è valido fino alle 23.59 di domani, mercoledì 29 gennaio.

Per la giornata di domani, l’ufficio meteo prevede “nuvolosità irregolare, deboli nevicate sparse al mattino, più frequenti in alta valle e sui rilievi presso il Piemonte” con temperature “in calo nelle valli, massime in lieve aumento in montagna”.

Pericolo valanghe, domani distacco artificiale in Val Ferret

A causa della neve caduta negli ultimi giorni, domani sarà attivato in Val Ferret dalle 7.30 il Pidav, il Piano di distacco artificiale valanghe. Fino al termine delle operazioni sono previste l’evacuazione degli abitati di Meyen e Pont-Pailler e il divieto di accesso, circolazione e sosta nell’area soggetta bonifica (Marbrée, Rochefort, Praz de Moulin). Scatterà inoltre il divieto di accesso, circolazione e sosta veicolare e pedonale lungo la strada della Val Ferret tra la località La Palud e Planpincieux.

