Valle d’Aosta, allerta valanghe tra Monte Bianco e Cervino

La Protezione Civile regionale della Valle d’Aosta ha emesso un’allerta con “criticità gialla” per possibili valanghe nella parte nordoccidentale della regione, tra il Monte Bianco e il Cervino. “Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) saranno prevalentemente localizzati in zone non antropizzate – si legge nel bollettino – oppure potranno essere fenomeni già noti alla comunità, con un’elevata frequenza di accadimento. Non si escludono fenomeni di piccole dimensioni che possano comunque interferire con le infrastrutture”. L’allerta resterà in vigore fino alle 23.59 di domani, martedì 28 gennaio.

