L’opportunità per vedere da vicino il satellite a biomassa di ESA: i dettagli sul prestigioso evento

L’ 11 febbraio, i rappresentanti dei media sono invitati a un’opportunità esclusiva per vedere da vicino il satellite a biomassa di ESA nella camera pulita presso le strutture Airbus a Tolosa, in Francia. Questo prestigioso evento offre ai media la possibilità unica di vedere l’ultimo satellite Earth Explorer di ESA prima che sia pronto per la spedizione nello spazioporto europeo nella Guyana francese, dove è previsto il decollo all’inizio di aprile. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere la missione in prima persona da esperti coinvolti nella missione, condurre interviste e fotografare il satellite nella camera pulita.

“Le foreste sono vitali per la salute del pianeta e il ciclo del carbonio, assorbendo e immagazzinando quantità significative di carbonio dall’atmosfera, che aiuta a regolare il clima del pianeta. Tuttavia, la deforestazione diffusa rilascia questo carbonio immagazzinato nell’atmosfera, intensificando i cambiamenti climatici. Biomass è il primo satellite dotato di uno strumento radar in grado di penetrare nella copertura forestale per misurare la biomassa e l’altezza delle foreste, in modo coerente in tutto il mondo e attraverso diversi tipi di foresta. Queste informazioni saranno utilizzate per capire quanta biomassa – un proxy per il carbonio – viene immagazzinata nelle foreste e, quindi, fornire una migliore comprensione di come le foreste stanno cambiando nel tempo. I dati della missione miglioreranno le valutazioni attuali e le proiezioni future del ciclo globale del carbonio, che è fondamentale data la crisi climatica”, si legge nella nota.

Programma

L’evento si svolgerà martedì 11 febbraio 2025.

09:00 – 10:00: registrazione e welcome coffee

10:00 – 10:10: Simonetta Cheli, Direttrice programmi di Osservazione della Terra, ESA

10:10 – 10:20: Marc Steckling, responsabile dell’osservazione della Terra, della scienza e dell’esplorazione spaziale, Airbus

10:20 – 10:30: Michael Fehringer, project manager biomasse, ESA

10:30 – 10:40: Chris Lloyd, project manager della biomassa, Airbus

10:40 – 10:50: Bjorn Rommen, scienziato della missione biomassa, ESA

10:50 – 11:15: Q & A, che include ulteriori portavoce

11:15 – 15:30: visite (in gruppo) alla camera pulita per vedere e fotografare il satellite a biomassa e opportunità di interviste individuali

Altri portavoce ed esperti presenti includono:

• Dirk Bernaerts, responsabile del programma missioni esplorative della Terra, ESA

• Justin Byrne, responsabile dei sistemi di esplorazione della Terra e della scienza, Airbus

• Dominique Gillieron, capo del Dipartimento progetti di osservazione della Terra, ESA

• Klaus Scipal, responsabile della missione biomassa, ESA

• Carl Warren, ingegnere capo della biomassa, Airbus

