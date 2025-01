Veneto, Arpa: dicembre 2024 più secco e caldo della norma

MeteoWeb

La stagione invernale 2024/2025 in Veneto si è aperta con un mese di dicembre in linea con il precedente, caratterizzato da precipitazioni complessivamente inferiori alla media e da un andamento termico oscillante su valori mediamente superiori alla norma in montagna e prossimi alla media in pianura a causa delle frequenti condizioni di inversione termica. Complessivamente, il mese risulta un po’ più asciutto della norma con un quantitativo medio sulla regione di 59mm corrispondente ad un deficit medio del 30% rispetto alla norma del periodo 1991-2020.

La temperatura media di dicembre 2024 è superiore di 1°C rispetto alla norma trentennale 1991-2020 ma in linea con i valori dell’ultimo decennio. Le temperature massime risultano in media superiori alla norma di +1,7°C, con anomalia distribuita abbastanza uniformemente sulla regione.

