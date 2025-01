Venezia, recupero rifiuti sommersi: domenica immersione dei gondolieri sub

MeteoWeb

In programma domenica 5 gennaio una nuova immersione dei gondolieri sub, per recuperare i rifiuti sommersi nei canali di Venezia. I volontari dell’Associazione Gondolieri sommozzatori si immergeranno dalle ore 8 alle ore 14, salvo condizioni meteo avverse, nei seguenti rii: Rio della Ca’ di Dio, da Canale di San Marco a Campo San Martin; Rio di San Martin-Arco; Rio dei Scudi-Santa Ternita, dal termine del rio precedente fino all’uscita nel rio di San Francesco della Vigna; Rio di San Francesco della Vigna per l’intera lunghezza, dall’incrocio con Rio delle Gorne (mura Arsenale) all’incrocio con Rio di Santa Giustina.

