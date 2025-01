Venezia, confermato il ticket di ingresso nel 2025: obbligo di prenotazione per entrare in città

MeteoWeb

Dopo la sperimentazione di 30 giornate del Venice Pass 2024, anche nel 2025 è confermato il ticket di ingresso a Venezia. Il meccanismo tornerà dal 18 aprile con un raddoppio del prezzo dato che prevede un ticket iniziale di 10 o 5 euro per ogni persona fisica di età superiore ai 14 anni che accede alla città antica per una visita giornaliera. Sono previste esenzioni per coloro che si recano a Venezia per lavoro o studio, coloro che soggiornano in strutture ricettive all’interno del territorio comunale, i residenti della regione Veneto, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell’ordine in servizio, i minori di 14 anni e i parenti fino al terzo grado dei residenti a Venezia. Per ottenere l’esenzione, bisogna registrarsi su un apposito portale e prenotare la visita.

Nella fase di sperimentazione il contributo era di 5 euro e non era dovuto dalle ore 16:00 del pomeriggio alle ore 8:30 del mattino.

Secondo quanto riporta “Quality Travel”, il contributo d’accesso non sarà applicato alle isole minori, tra cui il Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S. Andrea, La Certosa, S. Servolo, S. Clemente, Povegla. Inoltre non è dovuto per chi transita a Piazzale Roma, Tronchetto o Stazione Marittima, senza accedere alla Città antica.

Dal 2025 sarà obbligatorio registrarsi per accedere alla città antica di Venezia. Sul portale https://cda.ve.it/it/ si potrà ottenere il QR code che in caso di controlli attesta il pagamento del ticket o l’esenzione, la prenotazione di una struttura ricettiva.

In città sono stati creati dei varchi con segnaletica che indicano le regole e i giorni in cui vanno osservate, con la possibilità di comprare il ticket sul posto. Non ci sono dei veri e propri tornelli di ingresso per limitare il numero di turisti giornalieri che potranno accedere ma dei controlli a campione per verificare che i turisti rispettino la nuova normativa ed erogare multe per chi non è in regola.

Ticket a Venezia, il calendario 2025

Il ticket per entrare a Venezia è di 10 euro, che scende a 5 euro per chi prenota con almeno 4 giorni di anticipo. Il comune di Venezia ha reso noto le date delle giornate 2025 in cui andrà pagato il ticket: 54 giorni complessivi da aprile a luglio. Questi i giorni in cui bisognerà pagare il biglietto d’ingresso:

DATE, dalle 8.30 alle 16:00:

dal 18/04/2025 al 04/05/2025

dal 09/05/2025 al 11/05/2025

dal 16/05/2025 al 18/05/2025

dal 23/05/2025 al 25/05/2025

dal 30/05/2025 al 02/06/2025

dal 06/06/2025 al 08/06/2025

dal 13/06/2025 al 15/06/2025

dal 20/06/2025 al 22/06/2025

dal 27/06/2025 al 29/06/2025

dal 04/07/2025 al 06/07/2025

dal 11/07/2025 al 13/07/2025

dal 18/07/2025 al 20/07/2025

dal 25/07/2025 al 27/07/2025

Le sanzioni

Le sanzioni vanno da 50 a 300 euro, più il costo del contributo di accesso. L’Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione ed in particolare effettuare verifiche, ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato nei principali punti di accesso della Città.

Prevista inoltre sanzione amministrativa con possibilità di denuncia ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia a chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal Regolamento. Le somme, se non versate entro il termine indicato nell’atto notificato, sono riscosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia tributaria.

Limite per i gruppi organizzati: max 25 persone

Una novità riguarda il limite ai gruppi organizzati di turisti, che potranno essere formati al massimo da 25 persone, non solo in centro storico a Venezia, ma anche sulle isole di Burano, Murano e Torcello. Inoltre alle guide sarà vietato l’uso di microfoni, megafoni e altoparlanti per venire incontro “alle esigenze di tutela dei residenti e alla promozione della mobilità pedonale”.

