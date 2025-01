Venti di uragano a 150 km/h e piogge torrenziali fino a 335 mm: l’impatto di Gabri sulla Calabria

MeteoWeb

La tempesta Gabri, che ha interessato la Calabria tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2025, si è distinta come un evento meteorologico di rilevanza notevole, nonostante i disagi causati siano stati limitati. Dal punto di vista pluviometrico, l’intensità e la quantità delle precipitazioni registrate in alcune località calabresi superano di gran lunga le medie mensili di gennaio, un dato che testimonia l’eccezionalità dell’evento.

L’analisi dei dati raccolti dai pluviometri dell’Arpacal evidenzia accumuli di pioggia impressionanti in diverse aree ioniche. In poco più di 30 ore, molte località hanno ricevuto precipitazioni superiori a quelle che cadono normalmente nell’intero mese di gennaio. Tra queste, spicca Chiaravalle Centrale (CZ) con 335,6 mm di pioggia, seguita da Fabrizia Cassari (VV) con 250,4 mm e Santa Cristina d’Aspromonte (RC) con 242,6 mm. Altri accumuli significativi sono stati registrati a Mongiana (VV) con 232,8 mm e a Corigliano C. (CS) con 225,6 mm. Anche capoluoghi come Catanzaro e Crotone hanno contribuito al quadro complessivo, con 83,6 mm e 78 mm rispettivamente. Questi numeri sono particolarmente rilevanti in un contesto di siccità grave che ha afflitto queste zone fino a poco prima dell’evento, rendendo le precipitazioni una vera e propria manna dal cielo per il territorio.

Oltre alle piogge, la tempesta Gabri ha portato con sé venti di straordinaria intensità. Alcune località hanno registrato raffiche con velocità da uragano e fortunale, secondo la scala Beaufort. A Motta San Giovanni (RC) è stata rilevata una raffica di 154,08 km/h, classificata come di grado 12, la massima intensità della scala. Similmente, Belvedere Marittimo (CS) ha registrato raffiche di 120 km/h, mentre Paola (CS) ha toccato i 110,50 km/h, confermando la straordinarietà delle condizioni atmosferiche.

La tempesta Gabri rappresenta un esempio di come fenomeni meteorologici intensi possano non solo generare condizioni estreme, ma anche fornire un sollievo temporaneo a situazioni di criticità idrica, pur sottolineando la fragilità del territorio di fronte a eventi di questa portata. La Calabria ha vissuto un episodio significativo sia per l’intensità delle piogge che per la forza dei venti, un evento che rimarrà nella memoria meteorologica della regione.

