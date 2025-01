Venti di fuoco, danni record e sfide senza precedenti: Los Angeles un gigante in cenere piegato da meteo e clima

MeteoWeb

Gli incendi che da una settimana devastano Los Angeles stanno provocando una crisi senza precedenti. Con almeno 25 vittime, migliaia di sfollati e oltre 12mila edifici distrutti, gli eventi in corso potrebbero rappresentare la serie di incendi più costosa nella storia degli Stati Uniti. Secondo AccuWeather, i danni economici e le perdite complessive potrebbero raggiungere tra i 250 e i 275 miliardi di dollari.

Gli incendi a Los Angeles e il contesto

Le fiamme hanno avuto origine il 7 gennaio, alimentate dai venti feroci di Santa Ana che continuano a mettere in difficoltà i pompieri dispiegati nei diversi quartieri della metropoli. Secondo il dipartimento Cal Fire, gli incendi Palisades, Eaton, Kenneth e Hurst hanno consumato circa 163 km quadrati di territorio. Ieri il Palisades era contenuto al 18%, mentre l’Eaton al 35%.

Tra le aree più colpite, il Palisades, situato lungo la costa, è stato responsabile di 8 morti, mentre l’Eaton, situato nell’entroterra, ha causato 17 vittime. Inoltre, quasi 30 persone risultano disperse. Gli investigatori non hanno ancora determinato la causa scatenante degli incendi, ma tra le ipotesi vi sono guasti alle linee elettriche o atti dolosi.

Meteo e clima

Il meteo ha giocato e gioca un ruolo cruciale. I venti secchi hanno raggiunto martedì i 50 miglia orarie (80 km/h) sulle montagne attorno a Los Angeles, e si prevede che possano aumentare ulteriormente. La mancanza di piogge significative negli ultimi 8 mesi ha trasformato la vegetazione in carburante ideale per le fiamme. I venti di Santa Ana, che soffiano da settembre a maggio, trasportano aria calda e secca verso la costa, intensificando il rischio di incendi. Questi fenomeni climatici sono spesso imprevedibili e, in combinazione con le alte temperature, creano le condizioni perfette per incendi di questa portata.

Soccorso e gestione dell’emergenza

Circa 40mila persone hanno richiesto assistenza alla Federal Emergency Management Agency (FEMA), che ha già distribuito oltre 8 milioni di dollari per i bisogni immediati come acqua, cibo e carburante. Tuttavia, il contributo massimo della FEMA per singola famiglia è di 43.600 dollari, una cifra insufficiente per coprire le perdite totali. Per far fronte alle necessità più urgenti, il governo federale ha dichiarato che coprirà il 100% dei costi di recupero nei primi 180 giorni.

Oltre alla FEMA, anche la Small Business Administration offre prestiti a basso interesse: fino a 2 milioni di dollari per le imprese e 500mila dollari per i proprietari di case per la ricostruzione. I centri di recupero dislocati presso UCLA Research Park West e Pasadena City College forniscono informazioni e assistenza alle vittime. Una rete di associazioni no-profit si è mobilitata per distribuire cibo, vestiti e supporto psicologico, specialmente per le comunità più vulnerabili colpite dagli incendi.

Danni collaterali e conseguenze sociali

L’impatto degli incendi non si limita agli edifici. La distruzione delle infrastrutture idriche ed elettriche ha lasciato oltre 80mila persone senza energia e alcune aree senza accesso ad acqua potabile. Le autorità hanno emesso avvisi di non potabilità per diverse zone, poiché le sostanze chimiche tossiche derivanti dagli incendi potrebbero aver contaminato le riserve idriche. Gli esperti avvertono che il trattamento domestico come il filtraggio o la bollitura dell’acqua non sono efficaci contro tali contaminanti.

La devastazione ha colpito duramente sia i quartieri benestanti che le comunità più vulnerabili. Tra le persone colpite ci sono celebrità come Billy Crystal e Mandy Moore, ma anche famiglie di Altadena, una storica enclave afroamericana. Anche luoghi di culto, tra cui moschee, sinagoghe e chiese, sono stati distrutti, amplificando l’impatto sociale. La perdita di questi spazi rappresenta un duro colpo per le comunità locali, che li consideravano punti di riferimento culturale e spirituale.

Sicurezza e legalità

La situazione di emergenza ha generato episodi di sciacallaggio e frodi. Nove persone sono state arrestate per furto, tra cui un gruppo che ha rubato un premio Emmy da una casa evacuata. Anche 3 sospetti piromani sono stati fermati mentre cercavano di appiccare nuovi incendi. Le autorità stanno monitorando i casi di speculazione sui prezzi di alloggi e forniture mediche. Si segnalano anche truffe legate a false campagne di raccolta fondi per le vittime degli incendi, che le autorità stanno cercando di contrastare con campagne di sensibilizzazione.

La ricostruzione

Con circa 88mila persone ancora sotto ordine di evacuazione e altre 84.800 pronte a lasciare le proprie case, la strada verso la normalità sarà lunga. Le operazioni di bonifica del terreno richiederanno mesi, considerando la presenza di materiali tossici e macerie pericolose. Le autorità locali e nazionali stanno inoltre valutando nuove misure di prevenzione, come l’implementazione di barriere tagliafuoco e sistemi di allerta precoce più efficienti.

