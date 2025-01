La vera storia di Togo, il cane da slitta leggendario

MeteoWeb

Togo è stato uno dei più grandi eroi della leggendaria corsa al siero del 1925, una missione disperata per portare un’antitossina contro la difterite da Anchorage a Nome, in Alaska. Mentre Balto è spesso considerato il protagonista della spedizione, fu Togo, un Siberian Husky guidato dal musher norvegese Leonhard Seppala, a percorrere la tratta più lunga e pericolosa. Nato nel 1913, Togo sembrava inizialmente inadatto al lavoro da slitta. Di taglia piccola e apparentemente ribelle, venne addirittura dato via da Seppala quando era cucciolo. Tuttavia, Togo ritornò al suo padrone dopo un lungo viaggio da solo, dimostrando una determinazione incredibile. Seppala, colpito dal coraggio del cane, decise di addestrarlo personalmente.

Togo divenne presto il capo squadra di Seppala e si distinse per la sua intelligenza, velocità e capacità di prendere decisioni rapide in situazioni pericolose. Durante la corsa al siero, Togo guidò la squadra per un tratto incredibile di circa 420 chilometri, attraverso tempeste di neve, ghiaccio sottile e temperature che scendevano fino a -40 °C. Uno dei momenti più pericolosi fu l’attraversamento del ghiaccio del Norton Sound, dove Togo salvò la squadra evitando che il ghiaccio si rompesse sotto di loro.

Nonostante il suo straordinario contributo, Togo non ricevette la stessa fama di Balto, che guidò l’ultima tappa della corsa. Tuttavia, negli anni successivi, la vera portata dell’impresa di Togo venne riconosciuta. Leonhard Seppala stesso definì Togo “il cane della mia vita” e sostenne che nessun altro cane avrebbe potuto compiere una simile impresa.

Togo trascorse gli ultimi anni della sua vita con Seppala, ritirandosi a vivere con onore. Morì nel 1929 all’età di 16 anni. Oggi, Togo è ricordato come il vero eroe della corsa al siero, un simbolo di coraggio e dedizione. Il suo contributo è celebrato in musei, libri e persino in un film del 2019, che ha contribuito a portare la sua storia a un pubblico più vasto.

