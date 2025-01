Vespucci, Meloni a Gedda: “nave simbolo di storia e sapienza”

MeteoWeb

“Questo spettacolo meraviglioso che mi state regalando è una delle emozioni più belle che abbia provato in questo incarico da presidente del Consiglio, soprattutto per i tanti significati che rappresenta Nave Vespucci: non è mai stata solo una nave scuola, la Signora dei Mari, orgoglio delle nostre forze armate. È stata molto di più. Simbolo di storia, di sapienza, tradizione e innovazione. È una straordinaria ambasciatrice d’Italia, come questo tour mondiale ha dimostrato molto bene ancora una volta. È una scuola di Italia” che “racconta i valori e la cultura di cui noi siamo portatori. Racconta il coraggio e la dedizione di cui siamo capaci”. Lo ha detto il Premier Giorgia Meloni a Gedda parlando all’equipaggio della nave scuola Amerigo Vespucci, partita da Genova l’1 luglio 2023 per un tour mondiale in cui ha già toccato 5 continenti (30 Nazioni e 35 porti).

Il Tour della “Signora dei Mari” si concluderà a Genova il 10 giugno, in concomitanza con la Giornata della Marina.

“L’Italia alla fine è come questa nave, se ognuno non fa la propria parte al proprio posto non si può navigare, e particolarmente non si può navigare quando il mare è tempestoso”, ha concluso Meloni.

