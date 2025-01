Vesuvio, nel 2024 oltre 600mila visitatori al cratere

MeteoWeb

Nel 2024 il Cratere del Vesuvio ha registrato 617.524 visitatori, registrando un incremento di 85.938 unità rispetto all’anno precedente. Il dato è stato fornito dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. “Il 2024 è stato un anno straordinario per il Parco Nazionale del Vesuvio, con un significativo incremento di visitatori al Cratere: questo risultato è il frutto del costante miglioramento dei servizi di accoglienza, che hanno reso l’esperienza dei nostri ospiti più accessibile e piacevole“, ha affermato il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca. “La crescente affluenza conferma il Vesuvio come una meta privilegiata per visitatori provenienti da tutto il mondo, attratti non solo dall’imponente bellezza del cratere, ma anche dalla straordinaria biodiversità che il Parco tutela, dall’offerta culturale unica del territorio e dalle eccellenze enogastronomiche che raccontano la nostra storia. È un traguardo che ci motiva a continuare a valorizzare e preservare questo patrimonio, rendendolo sempre più centrale per il turismo sostenibile e per la promozione del nostro territorio“.

