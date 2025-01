Viterbo, blackout internet paralizza la città: disagi per cittadini e attività

MeteoWeb

Un ampio disservizio ha colpito oggi, giovedì 2 gennaio 2025, l’intera città di Viterbo, con interruzioni continue del servizio internet fornito da tutti i principali operatori. Il guasto, che ha avuto inizio questa mattina, ha causato un notevole caos nei servizi digitali, con gravi ripercussioni su cittadini, negozi e uffici pubblici. Le attività commerciali sono ferme, impossibilitate a svolgere operazioni basiche che dipendono dalla rete, mentre gli uffici pubblici si trovano in difficoltà nel gestire le proprie pratiche quotidiane.

Anche l’ospedale Belcolle, uno degli enti di assistenza più importanti della zona, ha riscontrato significativi disservizi telematici e malfunzionamenti al centralino, con ripercussioni sul normale funzionamento delle comunicazioni interne ed esterne. Nonostante i primi interventi da parte dei tecnici, le cause del guasto non sono ancora state ufficialmente chiarite.

I call center dei diversi operatori, interpellati riguardo l’incidente, rassicurano che il servizio tornerà alla normalità entro il primo pomeriggio di domani. Tuttavia, in alcune aree di Viterbo, oltre alla mancanza di internet nelle utenze fisse, è stata segnalata anche l’impossibilità di accedere alla rete sui telefoni cellulari. L’incidente sta quindi creando non pochi disagi in tutta la città, rallentando attività quotidiane e lasciando la popolazione in attesa di una soluzione.

Il blackout digitale di oggi mette in luce la vulnerabilità dei sistemi di comunicazione in una città che si affida fortemente alle infrastrutture telematiche per i servizi essenziali. La situazione sta generando ansia tra i cittadini e le aziende, speranzosi che il disguido venga risolto rapidamente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.