Von der Leyen lancia il Forum globale sulla transizione energetica: tutti i paesi partecipanti

Il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha lanciato oggi a Davos, in Svizzera, il Forum globale sulla transizione energetica, insieme al direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), Fatih Birol. Il Forum, spiega la Commissione, riunisce partner da tutto il mondo, dal Brasile, Canada e Repubblica Democratica del Congo, al Kenya, Perù, Sud Africa, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e molti altri, oltre ad aziende e investitori , che condividono l’obiettivo di mantenere lo slancio verso la transizione verso l’energia pulita, realizzare progetti e sbloccare investimenti.

Von der Leyen ha anche sottolineato la necessità di uno sforzo collettivo per rilanciare la produzione di energia rinnovabile in Africa. Nonostante detenga il 60% delle migliori risorse solari del mondo e punti a quintuplicare la propria capacità di energia rinnovabile entro il 2030, il continente attualmente riceve meno del 2% degli investimenti globali in energia pulita. Il presidente affronterà questo tema anche durante una cena organizzata stasera a Davos, sul tema della campagna lanciata insieme al presidente sudafricano Ramaphosa, “Scaling up Renewables in Africa” (promuovere le energie rinnovabili in Africa).

