Vortice polare e corrente a getto hanno scatenato le tempeste Eowyn, Herminia e Ivo

L’inverno ha mostrato il suo volto più estremo con una serie di eventi meteorologici che stanno segnando profondamente l’Atlantico settentrionale e l’Europa. L’allungamento del vortice polare sul Nord America ha innescato una sequenza di fenomeni che, oltre a provocare un’ondata di gelo straordinaria sugli Stati Uniti, ha avuto ripercussioni dirette anche sul vecchio continente. Questo assetto atmosferico ha determinato un’intensificazione della corrente a getto zonale in uscita dal Nord America, un fattore chiave nel rafforzamento di violente tempeste che stanno attraversando l’Atlantico, come Herminia, Eowyn e ora Ivo.

Uno degli effetti più rilevanti di questa dinamica è stato il maggiore afflusso di aria oceanica verso il cuore dell’Europa. Il fronte polare, abbassandosi su latitudini più meridionali, ha creato le condizioni ideali per il trasporto di masse d’aria umida verso il Mediterraneo, alimentando condizioni di forte instabilità atmosferica, con precipitazioni abbondanti e venti sostenuti. Questo scenario ha reso l’Italia particolarmente vulnerabile alle fasi di maltempo che si stanno intensificando, con piogge persistenti e fenomeni temporaleschi che si spingono fino alle regioni centrali e settentrionali.

Nel frattempo, sulla Groenlandia meridionale si registrano condizioni meteorologiche estreme, ma non inusuali per quest’area. I venti lungo le coste sud-occidentali soffiano con una velocità media superiore ai 135 km/h, con raffiche ben più violente che superano abbondantemente questa soglia. La bassa pressione che domina la regione ha raggiunto un valore minimo di 940 hPa, una configurazione tipica delle più potenti tempeste atlantiche. Tuttavia, fenomeni di questa intensità risultano assai più rari in altre zone, come il Golfo di Biscaglia, dove la presenza di depressioni così profonde può generare effetti devastanti.

Le ripercussioni di questa intensa attività ciclonica si sono già manifestate in diverse aree d’Europa. In Francia, ad esempio, la tempesta Herminia ha portato precipitazioni eccezionali, causando alluvioni lampo che hanno colpito duramente la Normandia e altre regioni settentrionali del Paese. Un quadro meteorologico che non mostra segnali di attenuazione, poiché un altro sistema perturbato, la tempesta Ivo, sta avanzando rapidamente verso il continente e minaccia di intensificare ulteriormente le condizioni di instabilità nei prossimi giorni.

La combinazione di un vortice polare deformato, una corrente a getto rinforzata e la continua formazione di depressioni atlantiche profonde sta delineando un inverno particolarmente dinamico e imprevedibile. La presenza di masse d’aria estremamente fredde in Nord America e il contrasto con l’aria più mite in Atlantico stanno alimentando una sequenza di tempeste che, oltre a impattare le coste occidentali europee, stanno favorendo precipitazioni intense e persistenti su molte regioni del continente, inclusa l’Italia. Un quadro che conferma quanto le dinamiche atmosferiche globali siano strettamente interconnesse e come le variazioni su larga scala possano avere conseguenze significative anche a migliaia di chilometri di distanza.

