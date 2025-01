Meteo, vortice polare in azione: gli Stati Uniti d’America si preparano al gelo estremo con -40°C

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, gli Stati Uniti si preparano ad affrontare una severa ondata di gelo, causata dalla discesa di un vasto nucleo di aria gelida direttamente dall’Artico. Le previsioni indicano temperature estremamente basse, con valori a 850 hPa che potrebbero avvicinarsi a -40°C. Questa configurazione meteorologica, tipica dei periodi invernali più rigidi, rischia di portare un raffreddamento intenso su vaste aree del Paese, con potenziali disagi per la popolazione e per le infrastrutture. L’arrivo di queste masse d’aria artica potrebbe inoltre essere accompagnato da nevicate significative, specialmente nelle regioni più esposte.

Negli Stati Uniti, le ondate di gelo raggiungono frequentemente livelli estremi, un fenomeno che si distingue nettamente rispetto a quanto accade in Italia. Questo contrasto è il risultato di precise caratteristiche geografiche e climatiche che rendono il continente nordamericano particolarmente vulnerabile alle incursioni di aria artica.

Una delle principali ragioni è la posizione geografica degli Stati Uniti. Le regioni centrali e settentrionali del Paese sono esposte direttamente alle masse d’aria gelida provenienti dall’Artico. La conformazione del territorio, priva di barriere naturali significative come grandi catene montuose, consente a queste correnti fredde di muoversi liberamente verso sud, raggiungendo anche latitudini relativamente basse. Questo fenomeno è amplificato dal ruolo svolto dal vortice polare: quando questo si indebolisce, le masse d’aria artica possono scivolare verso le regioni centrali e orientali degli Stati Uniti, provocando crolli drastici delle temperature.

Un altro elemento determinante è rappresentato dai Grandi Laghi, che intensificano gli effetti delle ondate di gelo. Quando l’aria fredda passa sopra le acque relativamente più calde dei laghi, si innesca il fenomeno della “neve da effetto lago”. Questo processo genera nevicate intense e localizzate, che aggiungono ulteriore severità agli eventi meteorologici già estremi.

Il contrasto termico gioca anch’esso un ruolo chiave. Le masse d’aria gelida provenienti dal Canada incontrano frequentemente correnti calde e umide risalenti dal Golfo del Messico. Questo scontro tra temperature opposte non solo accentua l’intensità delle ondate di gelo, ma può anche favorire lo sviluppo di condizioni meteorologiche particolarmente dinamiche e violente.

Le vaste dimensioni del continente nordamericano costituiscono un ulteriore fattore distintivo. Il territorio è sufficientemente ampio da permettere lo sviluppo di estese masse d’aria continentali molto fredde, che possono persistere per periodi prolungati, alimentando ondate di gelo di notevole durata e intensità.

In Italia, invece, la situazione è molto diversa grazie a una serie di fattori che mitigano gli effetti delle ondate di freddo. La penisola si trova a una latitudine più meridionale, beneficia dell’effetto stabilizzante del Mar Mediterraneo e gode della protezione naturale offerta dall’arco alpino, che spesso funge da barriera contro le incursioni di aria gelida provenienti dal nord Europa. Queste caratteristiche contribuiscono a rendere le ondate di freddo in Italia generalmente meno estreme rispetto a quelle osservate negli Stati Uniti.

Nonostante ciò, anche l’Italia ha vissuto episodi storici di gelo significativo, come le ondate del febbraio 1956 o del gennaio 1985. Tuttavia, questi eventi rappresentano eccezioni in un contesto che, in generale, risulta meno soggetto a condizioni meteorologiche estreme di questo tipo rispetto al Nord America.

