Webinar sulle ricerche più recenti sulla rimozione di anidride carbonica (CDR): prossimi appuntamenti e focus sul BECCS

Prosegue la serie di webinar dedicati alle ultime pubblicazioni scientifiche sulla rimozione dell’anidride carbonica (CDR), promossa dal Programma Industrial & Planetary Carbon Cycle del CMCC nell’ambito del progetto UPTAKE. Questi incontri mensili rappresentano un’importante occasione per approfondire i più recenti sviluppi nel campo della CDR, un tema cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico. Il prossimo webinar si concentrerà sull’articolo scientifico intitolato “Potential and goal conflicts in reverse auction design for bioenergy with carbon capture and storage (BECCS)”. Questo studio esplora le potenzialità e i conflitti di obiettivi nella progettazione delle aste inverse per il sistema BECCS, una tecnologia che combina la bioenergia con la cattura e lo stoccaggio del carbonio, considerata strategica per la decarbonizzazione.

Relatori e moderatore

Relatore principale: Mathias Fridahl, Linköping University

Panelist: Filip Johnsson, Chalmers University

Moderatore: Wilfried Rickles, Kiel Institute for the World Economy

Date dei prossimi appuntamenti

La serie di webinar prevede altri incontri mensili già programmati per il 2025: 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile, 14 maggio. Gli incontri offriranno una panoramica aggiornata sulle tecnologie, le strategie e le sfide associate alla rimozione dell’anidride carbonica, favorendo il dialogo tra ricercatori, decisori politici e altri stakeholder. Ogni sessione include approfondimenti da parte di esperti del settore e una discussione interattiva per promuovere il confronto.

