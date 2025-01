Webuild inaugura la Orange Line della metro di Riyadh: una nuova era per la mobilità sostenibile

MeteoWeb

Con l’inaugurazione della Orange Line (Linea 3) della metro di Riyadh, il Regno Saudita compie un passo importante verso il miglioramento della mobilità sostenibile. La nuova linea, che oggi ha aperto ufficialmente al pubblico, rappresenta un progetto innovativo realizzato da Webuild, in collaborazione con la Royal Commission for Riyadh City (RCRC). Con i suoi 41 chilometri, la Orange Line è la più lunga tra le sei linee della metro driverless di Riyadh, una rete che è stata inaugurata lo scorso novembre. La sua apertura, il 5 gennaio, completa con successo il piano di attivazione graduale della metropolitana della capitale saudita.

I passeggeri della città possono ora usufruire di cinque stazioni della Orange Line, situate in punti strategici della città: Jeddah Road Station, Tuwaiq Station, Douh Station, Harun Al-Rashid Road Station e Al-Naseem Station. Quest’ultima stazione funge anche da hub fondamentale, collegando la Orange Line con la Purple Line. La nuova linea non solo facilita i collegamenti tra quartieri residenziali e commerciali, ma offre anche un accesso più diretto a importanti luoghi culturali di Riyadh. La rete metro di Riyadh si configura così come uno dei progetti infrastrutturali più significativi al mondo nel campo della mobilità sostenibile. Con una lunghezza complessiva di 176 chilometri, l’intera rete sarà in grado di rispondere alle esigenze di una popolazione in crescita, fornendo una valida alternativa ai trasporti su strada.

La Orange Line non è solo una tappa importante per Riyadh, ma anche un nuovo capitolo per Webuild, che da anni è protagonista in numerosi progetti di metro in diverse città globali, tra cui Milano, Salonicco, Napoli, Roma, Parigi, Copenaghen, Atene, Doha, Sydney, New York e San Francisco. “Ogni nostro progetto in questo settore diventa un modello di riferimento per la mobilità sostenibile”, afferma l’azienda, che continua a rafforzare la propria presenza nel panorama internazionale. Attualmente, Webuild è impegnata in sfide tecniche ambiziose come la Linea C della Metropolitana di Roma e il Grand Paris Express, con particolare attenzione alla Linea 15 Ovest, recentemente aggiudicata, e alla Linea 16, in fase di completamento. Inoltre, l’azienda sta lavorando alla Linea 2 e alla Linea 4 della Metro di Lima in Perù, e al Suburban Rail Loop East di Melbourne, in Australia.

Con il completamento della Orange Line e l’espansione della rete metropolitana, Riyadh si prepara a diventare un modello di sviluppo urbano sostenibile, rafforzando il suo ruolo di città globale e moderna, pronta a fronteggiare le sfide di un futuro a basse emissioni di carbonio.

