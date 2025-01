Crisi idrica e tutela ambientale: il WWF Roma sostiene l’esposto per i Laghi di Albano e Nemi

MeteoWeb

Con riferimento all’iniziativa organizzata nella giornata di ieri dal Comitato #PERLEFUTUREGENERAZIONI, il WWF Roma e Area Metropolitana sostiene i promotori dell’esposto mirato a verificare eventuali responsabilità per la crisi idrica attuale. “A pochi giorni dalla celebrazione della Giornata Mondiale delle Zone Umide crediamo che tornare a porre attenzione sullo stato di salute dei corpi idrici del nostro territorio sia fondamentale. Se l’interessamento della Magistratura è l’ultima ratio per tentare di garantire la tutela di sistemi naturali connotati dalla risorsa idrica, la condizione dei Laghi di Albano e Nemi rappresenta certamente un caso tanto grave da richiedere il ricorso a tutti gli strumenti disponibili per cercare di arginare la crisi in essere”, dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana.

