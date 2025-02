Il 12 febbraio il touchdown della sonda NEAR Shoemaker sull’asteroide 433 Eros

MeteoWeb

Il 12 febbraio 2001 la sonda NEAR Shoemaker della NASA riuscì ad atterrare sull’asteroide 433 Eros. Questa impresa rappresentò il primo atterraggio controllato su un asteroide, fornendo dati fondamentali sulla composizione e la struttura di questi corpi celesti. Lanciata nel 1996, la sonda Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR) Shoemaker aveva lo scopo di studiare 433 Eros, un asteroide della fascia principale, con un’orbita che interseca quella della Terra. Dopo un viaggio di quasi 5 anni, NEAR Shoemaker entrò in orbita attorno all’asteroide nel febbraio 2000, eseguendo un’analisi dettagliata della sua superficie, composizione e campo gravitazionale.

L’atterraggio finale, inizialmente non previsto nella missione originale, avvenne con successo nonostante la sonda non fosse progettata per operare a terra. Durante la discesa, la sonda trasmise immagini ravvicinate e raccolse dati inestimabili sulle caratteristiche della superficie.

